ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 2450 Euro
- JPMorgan belässt Adyen auf "Overweight" mit 2450 Euro.
- Mittelfristiger Ausblick vorsichtig, unter Konsensschätzungen.
- Positives Überraschungspotenzial trotz kurzfristiger Enttäuschung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Vor dem noch an diesem Dienstag beginnenden Kapitalmarkttag habe der Zahlungsdienstleister seinen mittelfristigen Ausblick aktualisiert, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagmorgen in seiner ersten Reaktion. Dieser sei vorsichtig und liege für 2028 unter den Konsensschätzungen. Das sei aber gut für die Aktie, die seit der Erholung Ende 2023 nicht mehr gut gelaufen sei. Denn nun habe Adyen positives Überraschungspotenzial, selbst wenn kurzfristig etwas Enttäuschung aufkomme./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:29 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 1.419 auf Tradegate (11. November 2025, 14:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -4,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 45,63 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.075,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.760,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.450,00EUR was eine Bandbreite von +22,82 %/+70,97 % bedeutet.
