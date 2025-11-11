AKTIE IM FOKUS
Ströer auf tiefstem Stand seit 2015
- Ströer-Aktien fallen auf tiefsten Stand seit 2015.
- Quartalszahlen enttäuschen: Umsatz und Gewinn rückläufig.
- Analysten senken Konsensschätzungen für Ströer.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Kein Aufatmen für die Aktionäre von Ströer : Die Papiere rutschten am Dienstag nach Quartalszahlen bis auf 33,10 Euro ab und damit auf den tiefsten Stand seit 2015. Unter den schwächsten MDax -Werten verloren sie am Nachmittag 5,9 Prozent auf 33,70 Euro. Seit Jahresanfang haben sie mehr als ein Viertel verloren und sind in dem Index der mittelgroßen Unternehmen unter den größten Verlierern.
Der Werbevermarkter litt auch im dritten Quartal unter der mauen Konjunktur. Umsatz und Gewinn gingen zurück. Ströer habe die Erwartungen ein wenig verfehlt, hieß es von der Citigroup. Dies gelte auch für den Ausblick auf das organische Umsatzwachstum sowie das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Die Konsensschätzungen dürften etwas sinken, so die Analysten./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 29.095 auf Ariva Indikation (11. November 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -3,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,89 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +48,59 %/+116,94 % bedeutet.
Community Beiträge zu Stroeer - 749399 - DE0007493991
Seitdem hat die Aktie weitere 12% verloren. finde die Ergebnisse solide, 2024 war ein gutes Jahr und der Vergleich entsprechend schwierig.
Jetzt bestätigt man die Prognose, sieht positive Indikatoren für Q4 und 2026. Dass sollte meiner Meinung nach für eine kleine Erholung mal reichen. Habe bei unter 35 meine Position verdreifacht. Sie ist immer mnoch nicht riesig aber nun schon angenehm groß.
Kann sein, dass es schnell geht (würde fast grün heute erwarten wenn der Gesamtmarkt nicht abschmiert). Kann sein, dass es etwas länger dauert. Der Markt ist ja an sich ziemlich im Arsch bis auf einige wenige Sektoren. iwann wird der Markt drehen, die ganzen AI Investements sollten sich ja iwie auszahlen in Form von mehr Umsatz, mehr Effiezienz ansonsten braucht man den ganzen Mist ja net.
Die Fußball WM 2026 steht im nächsten Jahr an. Stroeer wird davon profitieren.
Nach der Meldung am Freitag vor 2 Wochen, daß Investoren erneut Interesse an dem DOOH-Geschäft von Ströer bekundet hätten und dem nachlaufenden Rücklauf des Kurses habe ich inzwischen eine größere Position an Ströer aufgebaut.
Das sich der Verkauf so lange hinzieht, dürfte m.E. also nicht an dem Willen von Ströer liegen, sondern daß man sich über den Preis (Wert) nicht einig werden kann.
Fakt ist, man ist mit der Bewertung (Aktienkurs) seit langem nicht zufrieden. Insofern mach ein Verkauf natürlich nur einen Sinn, wenn er sehr lukrativ ist. Ein Verkauf zu einem relativ niedrigen Preis, der, um mal eine Zahl zu nennen einen Aktienkurs von nur 45 € rechtfertigen würde, scheint mir ausgeschlossen. Wenn man bei Müller/Ströer mit einem Aktienkurs von 50 bis 60 € nicht zufrieden war, dann sollte ein Verkauf zumindest einen Kursanstieg auf 60 € + x ermöglichen.
Sollte ein Verkauf erfolgen, so wird meiner Ansicht nach der Verkaufspreis für die Aktionäre sehr gut sein. Die Gegenseite muss allerdings auch mitspielen. Da das Interesse nicht nachlassen zu scheint, glaube ich, die Chancen für einen lukrativen Verkauf stehen nicht allzu schlecht, aber wie es so oft der Fall ist, es kann sich noch gefühlt ewig hinziehen.
Unabhängig davon ist die Bewertung inzwischen so niedrig, daß auch ohne Verkauf der Kurs m.E. mittelfristig deutlich nach Norden gehen sollte.