    Das hat den Virologen Drosten in der Pandemie verblüfft

    Für Sie zusammengefasst
    • Drosten überrascht über geringe Immunität nach Infektion.
    • Hohe Sterblichkeit bei Älteren erfordert andere Strategien.
    • Hoffnung auf schnellere Immunität im Globalen Süden enttäuscht.

    ERFURT (dpa-AFX) - Der Virologe Christian Drosten war nach eigenen Worten verblüfft, wie wenig Schutz die Menschen nach einer ersten Corona-Infektion aufgebaut haben. "Mich hat das auch erstaunt, wie wenig Immunität eine einzelne Erstinfektion hinterlassen hat", sagte der 53-Jährige im Thüringer Corona-Untersuchungsausschuss.

    Er habe gehofft und sich gewünscht, dass die Immunität größer ausgefallen wäre - vor allem für Länder des Globalen Südens. "In Deutschland war klar, dass bei diesem Letalitätsprofil, also bei dieser starken Sterblichkeit bei Älteren und bei unserer alten Bevölkerung eine Durchseuchungsstrategie nicht denkbar ist", sagte er.

    In Ländern des Globalen Südens sei die Bevölkerung aber nicht so alt. "Da hatte ich gehofft, dass die Menschen schneller immun sind, wenn das Virus durchläuft." Dass das Virus aber so viele Jahre lang immer wieder in neuen Wellen auch in diesen Ländern grassierte, sei ihm nicht so klar gewesen. "Das habe ich in dem Ausmaß mir schöner, einfacher vorgestellt", sagte der Virologe./htz/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
