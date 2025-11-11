PATRIZIA SE: EBITDA & AUM 2025 Prognose konkretisiert und optimiert!
PATRIZIA SE überrascht mit einer optimistischen Prognoseanpassung und zeigt beeindruckende Wachstumszahlen. Das EBITDA klettert auf 44,6 Mio. EUR, während die Marge auf 22,1% steigt. Die AUM konkretisieren sich auf 56,3 Mrd. EUR, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt.
- PATRIZIA SE erhöht die Prognose für EBITDA auf 50,0 – 65,0 Mio. EUR (bisher: 40,0 – 60,0 Mio. EUR).
- Die EBITDA Marge wird nun zwischen 19,0 – 24,0% erwartet (bisher: 15,2 – 20,8%).
- Die Prognose für Assets under Management (AUM) wird auf 56,0 – 60,0 Mrd. EUR konkretisiert (bisher: 58,0 – 62,0 Mrd. EUR).
- Im Zeitraum von Januar bis September 2025 stieg das EBITDA auf 44,6 Mio. EUR (Vorjahr: 6,7 Mio. EUR).
- Die EBITDA Marge erhöhte sich auf 22,1% (Vorjahr: 3,5%, +18,6 Prozentpunkte).
- AUM wuchsen zum 30. September 2025 auf 56,3 Mrd. EUR, lagen jedoch leicht unter dem Wert von 56,4 Mrd. EUR zum Jahresende 2024.
Der nächste wichtige Termin, PATRIZIA SE | 9M 2025 Quartalsmitteilung, bei PATRIZIA ist am 12.11.2025.
Der Kurs von PATRIZIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,3350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,03 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.918,62PKT (-0,62 %).
