Jefferies belässt Hensoldt auf 'Hold' - Ziel 92 Euro
- Jefferies belässt Hensoldt auf "Hold" mit 92 Euro.
- Umsatz- und Profitabilitätsziele 2026 enttäuschen.
- Ziele für 2030 entsprechen den Markterwartungen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt anlässlich des Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Ziele des Radar-Spezialisten für 2026 lägen mit Blick auf den Umsatz, die Profitabilität und den Barmittelumschlag unter den Markterwartungen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Die Ziele für 2030 hingegen entsprächen den Erwartungen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,04 % und einem Kurs von 87,50 auf Tradegate (11. November 2025, 14:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,04 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 10,15 Mrd..
HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 113,00EUR was eine Bandbreite von +5,08 %/+29,07 % bedeutet.
Kursziel: 92 Euro
