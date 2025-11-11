    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    ANALYSE-FLASH

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies belässt Hensoldt auf 'Hold' - Ziel 92 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Hensoldt auf "Hold" mit 92 Euro.
    • Umsatz- und Profitabilitätsziele 2026 enttäuschen.
    • Ziele für 2030 entsprechen den Markterwartungen.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Hensoldt auf 'Hold' - Ziel 92 Euro
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt anlässlich des Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Ziele des Radar-Spezialisten für 2026 lägen mit Blick auf den Umsatz, die Profitabilität und den Barmittelumschlag unter den Markterwartungen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Die Ziele für 2030 hingegen entsprächen den Erwartungen./rob/la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hensoldt AG!
    Long
    80,61€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 13,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    91,83€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 13,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    HENSOLDT

    -7,99 %
    +2,25 %
    -9,04 %
    +11,29 %
    +178,88 %
    +331,60 %
    +769,09 %
    +427,41 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,04 % und einem Kurs von 87,50 auf Tradegate (11. November 2025, 14:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 10,15 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 113,00EUR was eine Bandbreite von +5,08 %/+29,07 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 92 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 92,00, was eine Steigerung von +4,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HENSOLDT - HAG000 - DE000HAG0005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HENSOLDT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies belässt Hensoldt auf 'Hold' - Ziel 92 Euro Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt anlässlich des Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Ziele des Radar-Spezialisten für 2026 lägen mit Blick auf den Umsatz, die Profitabilität und den …