Jefferies belässt Hensoldt auf 'Hold' - Ziel 92 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,04 % und einem Kurs von 87,50 auf Tradegate (11. November 2025, 14:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,04 %.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 10,15 Mrd..

HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 113,00EUR was eine Bandbreite von +5,08 %/+29,07 % bedeutet.