die neue virtuelle 3D-Tour durch die Lord Ashcroft VC and GC Gallery

Nur wenige Wochen, nachdem die Lord Ashcroft Gallery im Imperial War Museum in London ihre Pforten für Besucher geschlossen hat, ist die Tour auf einer neuen Website online gegangen.

LONDON, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Ein aufregender neuer virtueller 3D-Rundgang durch die Lord Ashcroft VC & GC Gallery wurde heute, am Tag des Waffenstillstands, enthüllt.

In den letzten 40 Jahren hat Lord Ashcroft die größte Sammlung von Victoria-Kreuzen der Welt zusammengetragen – derzeit mehr als 240 Auszeichnungen – sowie eine kleinere Sammlung von Georgskreuzen. Die beiden Medaillen sind die renommiertesten Tapferkeitsauszeichnungen Großbritanniens und des Commonwealth.

Seine Sammlung von Victoria-Kreuzen und Georgskreuzen ist seit 15 Jahren in der nach ihm benannten Galerie des IWM in London zu sehen. Trotz der weit verbreiteten Kritik an dieser Entscheidung hat das IWM die Galerie am 30. September dieses Jahres geschlossen.

Lord Ashcroft sagte: „Ich war untröstlich, als ich von der Entscheidung des IWM erfuhr. Als ich jedoch feststellte, wie viele andere Menschen ebenso bestürzt über die Nachricht waren, beschloss ich, etwas gegen den Verlust der Galerie zu unternehmen."

„Deshalb freue ich mich, heute diesen außergewöhnlichen virtuellen 3D-Rundgang vorstellen zu können, der so gut ist, als wäre die Galerie im IWM noch geöffnet. Ich möchte all jenen danken, die in den letzten Monaten so hart an der Verwirklichung dieses wunderbaren Projekts gearbeitet haben.

Die neue virtuelle Galerie wird Hunderte von inspirierenden Geschichten über Mut erzählen. Meine Medaillensammlung umfasst die meisten bedeutenden Kriege und Konflikte der letzten 170 Jahre, beginnend mit dem Krimkrieg – dem erbitterten Konflikt, der schließlich zur Schaffung des Victoria-Kreuzes führte.

Das IWM wird sich künftig auf Diversität und andere aktuelle Themen konzentrieren, während meine neue Website den Mut in den Vordergrund stellen wird, insbesondere die Empfänger der Victoria-Kreuze und Georgskreuze, jene außergewöhnlichen Männer und Frauen, die ich gerne als ,die Mutigsten der Mutigen' bezeichne."

Die Sammlung mit Victoria-Kreuzen von Lord Ashcroft umfasst eines von nur drei Victoria-Kreuz-Orden und Spangen – was zwei Victoria-Kreuz-Orden entspricht –, die seit der Einführung dieser Auszeichnung durch Königin Victoria im Jahr 1856 für herausragende Tapferkeit im Angesicht des Feindes verliehen wurden.

Der virtuelle Rundgang ist das Highlight einer neuen Website: LordAshcroftMedalCollection.com. Hier werden schließlich Informationen zu allen Objekten der Lord Ashcroft-Medaillensammlung zu finden sein. Neben seinen Victoria-Kreuz- und Georgskreuz-Medaillensammlungen besitzt Lord Ashcroft eine beeindruckende Sammlung von Medaillen der Special Forces sowie Auszeichnungen für Tapferkeit in der Luft.

Lord Ashcroft prüft derzeit verschiedene Möglichkeiten, um seine Sammlung von Victoria-Kreuzen und Georgskreuzen und möglicherweise auch seine anderen Medaillensammlungen wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Er möchte, dass sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten möglichst viele Menschen an ihnen erfreuen können. Alle Entwicklungen in Bezug auf neue Ausstellungen der Medaillen werden auf seiner neuen Website bekannt gegeben.

Lord Ashcroft hat sich in den letzten 20 Jahren für Tapferkeit eingesetzt. Er hat zahlreiche Vorträge über Mut gehalten und sieben Bücher in der Reihe „Helden" geschrieben, die größtenteils auf seinen eigenen Medaillensammlungen basieren.

Den neuen virtuellen Rundgang durch die Lord Ashcroft VC and GC Gallery finden Sie unter lordashcroftmedalcollection.com .

. Lord Ashcroft KCMG PC ist ein internationaler Geschäftsmann, Philanthrop, Autor und Meinungsforscher. Weitere Informationen über seine Arbeit finden Sie unter lordashcroft.com. Weitere Informationen über seine Arbeit zum Thema Mut finden Sie unter lordashcroftonbravery.com. Folgen Sie ihm auf X/Facebook @LordAshcroft.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2817141/Lord_Ashcroft_Medal_Collection.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2000968/Lord_Ashcroft_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/enthullt-die-neue-virtuelle-3d-tour-durch-die-lord-ashcroft-vc-and-gc-gallery-302611615.html