Vedere Holdings jetzt an der Düsseldorfer Börse gelistet!
Vedere Holdings plc, ein aufstrebendes Investmentunternehmen, hat kürzlich einen bedeutenden Schritt gemacht: die Notierung an der Düsseldorfer Börse. Mit einem klaren Fokus auf Bildung und Gesundheitswesen zielt Vedere darauf ab, innovative Unternehmen zu erwerben und zu skalieren. Unter der Leitung von CEO Victoria Sylvester strebt das Unternehmen an, den Zugang zu diesen dynamischen Branchen für europäische Investoren zu erleichtern. Vedere ist entschlossen, langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen und seine Marktpräsenz kontinuierlich auszubauen.
- Vedere Holdings plc ist ein 2024 gegründetes Investmentunternehmen im Bereich Bildung und Gesundheitswesen.
- Das Unternehmen hat am 11. November 2025 offiziell an der Düsseldorfer Börse notiert.
- Die Notierung wird als wichtiger Meilenstein für die Akquisitionsstrategie von Vedere angesehen, um innovative Unternehmen zu erwerben und zu skalieren.
- Vedere hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und fokussiert sich auf etablierte Unternehmen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Sozialwesen.
- CEO Victoria Sylvester betont, dass die Notierung den Zugang für Investoren in Europa zu diesen boomenden Branchen erleichtert.
- Vedere strebt an, langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen und seine Marktpräsenz auszubauen.
