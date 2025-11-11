29 0 Kommentare Vedere Holdings jetzt an der Düsseldorfer Börse gelistet!

Vedere Holdings plc, ein aufstrebendes Investmentunternehmen, hat kürzlich einen bedeutenden Schritt gemacht: die Notierung an der Düsseldorfer Börse. Mit einem klaren Fokus auf Bildung und Gesundheitswesen zielt Vedere darauf ab, innovative Unternehmen zu erwerben und zu skalieren. Unter der Leitung von CEO Victoria Sylvester strebt das Unternehmen an, den Zugang zu diesen dynamischen Branchen für europäische Investoren zu erleichtern. Vedere ist entschlossen, langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen und seine Marktpräsenz kontinuierlich auszubauen.

