ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 431 Euro
- Berenberg belässt Allianz auf "Buy" mit 431 Euro.
- Insolvenzen von Tricolor und First Brands ohne Risiko.
- Kreditrisiken im Sektor als überschaubar eingestuft.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Michael Huttner untersuchte am Montagabend die Auswirkungen der Insolvenzen des US-Gebrauchtwagenhändlers Tricolor und des Autoteilezulieferers First Brands auf die europäischen Versicherungsunternehmen. Der Experte kam zu dem Schluss, dass keines der Branchenunternehmen die beiden US-Firmen als Risiko für das Kreditengagement oder das eigentliche Versicherungsgeschäft bezeichnet habe. Auch insgesamt seien die Kreditrisiken im Sektor sehr überschaubar. Huttner verwies auf hohe Barmittelzuflüsse und die starke Solvabilität./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 357,4 auf Tradegate (11. November 2025, 14:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 138,44 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 366,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -9,34 %/+20,22 % bedeutet.
