DZ BANK stuft MUNICH RE auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ein ausgezeichnetes Quartalsergebnis ausgewiesen, bei dem auch eine Portion Glück geholfen habe, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Am Ausblick habe Munich Re noch nichts verändert. Wenzel hält es aber für möglich, dass das Gewinnziel 2025 beim Investorentag im Dezember angehoben wird./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 543,4EUR auf Tradegate (11. November 2025, 14:51 Uhr) gehandelt.
