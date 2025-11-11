DZ BANK stuft MUNICH RE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ein ausgezeichnetes Quartalsergebnis ausgewiesen, bei dem auch eine Portion Glück geholfen habe, schrieb Thorsten Wenzel am Dienstag. Am Ausblick habe Munich Re noch nichts verändert. Wenzel hält es aber für möglich, dass das Gewinnziel 2025 beim Investorentag im Dezember angehoben wird./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 543,4EUR auf Tradegate (11. November 2025, 14:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 570,99 € , was eine Steigerung von +4,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer