    Patrizia optimistischer für Gewinn - Vorsichtiger für verwaltetes Vermögen 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Patrizia optimistisch: Ebitda-Marge 2025 bei 19-24%.
    • Operativer Gewinn steigt auf 50-65 Millionen Euro.
    • Verwaltetes Vermögen sinkt auf 56-60 Milliarden Euro.
    Foto: PATRIZIA SE

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia blickt auch wegen Einsparungen optimistischer auf die Gewinnentwicklung im Gesamtjahr. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 2025 nun 19 bis 24 Prozent erreichen und der operative Gewinn damit 50 bis 65 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bisher standen 15,2 bis 20,8 Prozent Margen sowie 40 bis 60 Millionen Euro operativer Gewinn im Plan.

    Allerdings laufe es mit Blick auf das eingeworbene Eigenkapital schlechter als gedacht und auch die Investmentaktivitäten für Kunden seien geringer, hieß es. Hinzu kämen Wechselkurseffekte. Daher rechnet der Vorstand für 2025 nun mit einem verwalteten Vermögen von 56 bis 60 Milliarden Euro, statt mit 58 bis 62 Milliarden.

    Der Aktienkurs zog auf die Nachrichten hin zunächst deutlicher an, fiel dann aber wieder zurück auf ein Plus von noch 0,1 Prozent.

    In den ersten neun Monaten des Jahres vervielfachte sich der operative Gewinn den Angaben zufolge auf 44,6 Millionen Euro; das entspricht einer Marge von 22,1 Prozent. Das verwaltete Vermögen lag Ende September bei 56,3 Milliarden Euro. Das ist etwas mehr als drei Monate zuvor, aber etwas weniger als Ende 2024./mis/jha/

    PATRIZIA

    +0,55 %
    +0,42 %
    -4,13 %
    -4,26 %
    -4,13 %
    -17,83 %
    -67,54 %
    -62,26 %
    -61,17 %
    ISIN:DE000PAT1AG3WKN:PAT1AG

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie

    Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 7,41 auf Tradegate (11. November 2025, 14:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um +0,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von PATRIZIA bezifferte sich zuletzt auf 684,32 Mio..

    PATRIZIA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4444EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +36,99 %/+23,29 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
