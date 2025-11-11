Patrizia optimistischer für Gewinn - Vorsichtiger für verwaltetes Vermögen 2025

Im Schnitt soll die Verwaltungsgebühr als Haupteinnahmequelle bei 0,45 % des AUM liegen.

Im Ankauf soll im Schnitt eine Transaktionsgebühr von 1 % fällig werden im Ankauf.

Eine Performancefee soll bei so 20 % einer möglichen Überrendite liegen.





Wichtig: Im Schnitt investieren die Fonds 65 % Eigen- und 35 % Fremdkapital. Es ist also nicht so wie man denken könnte, das z.B. Versicherungen nur Eigenkapital investieren. Auch die haben das mit Fremdkapital gehebelt. Gerade in der Zeit mit nahe Null-Zinsen.





Diese Zeiten sind ja aber lange vorbei. Mit dem Zinsanstieg wurden die Kreditkosten der Kunden höher und die haben dann ihre kreditfinanzierten Engagements zurückgeführt. Gleichzeitig stieg die Renditeerwartung für das Eigenkapital mit dem risikolosem Anstieg beim Zins. Beides Dinge, die das Geschäft von Patrizia und somit auch den Aktienkurs nachhaltig bislang belastet haben. Ich denke gerade der Glaube an US Staatsanleihen belastet.





Dazu kommt, das der Deutsche Staat hochrentierliche Investitionen in den Netzausbau geschaffen hat und da auch Milliarden Euro investiert werden können. Die Rendite liegt nun 3%punkte oberhalb der Umlaufrendite. Also aktuell wären es 2,6 % Umlaufrendite plus 3 % = 5,6 % jährliche Rendite.

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Aktuelles/start.html





Das macht es für Firmen wie Patrizia auch schwer, mit entsprechend geringem Risiko den Kunden eine ähnliche Performance anzubieten. D.h. die Verwaltungsgebühr darauf, müsste Patrizia schon Langzeitanlagen mit über 6 % garantierter jährlicher Rendite finden.





Ein weiterer Punkt ist, das im Wohnungsneubau heute fast keine Gewinne mehr erzielt werden können - das macht es fast unmöglich Investorengelder für diesen wichtigen Anlagebereich zu finden. Umgekehrt sind die Preise für Bestandsimmobilien in den begehrten Lagen sehr hoch, so das auch da gewinnbringende Transaktionen eher unwahrscheinlich sind.





Unter dem Strich führt das dazu, das das AUM praktisch nicht steigt und die Hoffnungen mit dem Amtsantritt des neuen CEO bisher nicht erfüllt werden konnten. AUM aus z.B. Asien konnte bisher jedenfalls für ich erkennbar nicht nennenswert hinzugewonnen werden.





Im Fazit ist die Lage und die Perspektive gleich mehrfach schwer.