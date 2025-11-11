    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    BASF will mit seinem Agrarchemiegeschäft an die Frankfurter Börse gehen

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF plant Börsengang für Agrarchemiegeschäft 2027.
    • Livio Tedeschi wird ab Mai 2026 Geschäftsführer.
    • Neues Managementteam soll Strategie umsetzen.
    IPO - BASF will mit seinem Agrarchemiegeschäft an die Frankfurter Börse gehen
    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF macht beim geplanten Börsengang des Agrarchemiegeschäfts konkrete Schritte. Das Unternehmen strebe für sein Agricultural Solutions-Geschäft eine Notierung an der Frankfurter Börse an, teilte der Dax -Konzern am Dienstag in Ludwigshafen mit. Der Börsengang ist für 2027 vorgesehen, bestätigte Unternehmenschef Markus Kamieth. Zudem stellten die Ludwigshafener ein neues Managementteam für die Tochter vor.

    Ab dem 1. Mai 2026 soll Livio Tedeschi die Gesamtverantwortung für das Agrarchemiegeschäft übernehmen. Zudem wird dieser wie bereits angekündigt zu diesem Zeitpunkt auch Mitglied des BASF-Vorstands werden. "Gemeinsam mit dem neuen Management Board und unseren Teams weltweit werden wir unsere Strategie und Vision in die Realität umsetzen und damit ein neues Kapitel für unser Unternehmen aufschlagen - als börsennotiertes Unternehmen", sagte der Manager. Das Management Board soll insgesamt aus vier Mitgliedern bestehen./mne/he

    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

     

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 43,41 auf Tradegate (11. November 2025, 15:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,51 %.

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
