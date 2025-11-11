BASF will mit seinem Agrarchemiegeschäft an die Frankfurter Börse gehen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 43,41 auf Tradegate (11. November 2025, 15:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,51 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,91 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -8,11 %/+21,76 % bedeutet.