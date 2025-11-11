IPO
BASF will mit seinem Agrarchemiegeschäft an die Frankfurter Börse gehen
- BASF plant Börsengang für Agrarchemiegeschäft 2027.
- Livio Tedeschi wird ab Mai 2026 Geschäftsführer.
- Neues Managementteam soll Strategie umsetzen.
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF macht beim geplanten Börsengang des Agrarchemiegeschäfts konkrete Schritte. Das Unternehmen strebe für sein Agricultural Solutions-Geschäft eine Notierung an der Frankfurter Börse an, teilte der Dax -Konzern am Dienstag in Ludwigshafen mit. Der Börsengang ist für 2027 vorgesehen, bestätigte Unternehmenschef Markus Kamieth. Zudem stellten die Ludwigshafener ein neues Managementteam für die Tochter vor.
Ab dem 1. Mai 2026 soll Livio Tedeschi die Gesamtverantwortung für das Agrarchemiegeschäft übernehmen. Zudem wird dieser wie bereits angekündigt zu diesem Zeitpunkt auch Mitglied des BASF-Vorstands werden. "Gemeinsam mit dem neuen Management Board und unseren Teams weltweit werden wir unsere Strategie und Vision in die Realität umsetzen und damit ein neues Kapitel für unser Unternehmen aufschlagen - als börsennotiertes Unternehmen", sagte der Manager. Das Management Board soll insgesamt aus vier Mitgliedern bestehen./mne/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 43,41 auf Tradegate (11. November 2025, 15:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,51 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,91 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -8,11 %/+21,76 % bedeutet.
Das ist nicht nachhaltig, was BASF da macht. Sie verkaufen den Bereich, der als einziges gut läuft und signifikant zugelegt hat, und nehmen das Geld, um nicht nur die hohe Dividende zu bezahlen, sondern starten ohne Not auch noch einen Aktienrückkauf. Warum nimmt man das Geld nicht zur Schuldentilgung bei knapp 21 Mrd. Nettoschulden?