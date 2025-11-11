Redcare legen zu - Abwärtstrend bleibt intakt

So soll Hendrik Krampe mit Wirkung zum 1. Dezember Finanzvorstand werden und die Nachfolge von Jasper Eenhorst antreten. Krampe verfügt den Angaben zufolge über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Finanzmanagement schnell wachsender E-Commerce-Unternehmen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare Pharmacy haben am Dienstag ihrer Kursschwäche zunächst Einhalt geboten. Die Titel der Online-Apothekenkette gewannen am Nachmittag unter den führenden Werten im MDax 6,7 Prozent auf 64,70 Euro. Eine Personalentscheidung und eine Analysteneinschätzung bestimmten die Entwicklung.

Darüber hinaus stufte die schweizerische Großbank UBS die Papiere von Redcare bei einem von 82 auf 74 Euro gesenkten Kursziel von "Sell" auf "Neutral" hoch. Nach der Kurshalbierung im Jahresverlauf seien zunächst kaum noch Belastungsfaktoren ersichtlich, schrieb Analyst Olivier Calvet zu seiner Neubewertung. Er erwartet allerdings, dass sich weitere Konkurrenz auf dem Markt für rezeptfreie Produkte einfinden wird, womit Investitionen in das Wachstum des Rezeptgeschäfts von Redcare erschwert würden.

Die Redcare-Anteile waren im frühen Handel zunächst um bis zu 12 Prozent hochgesprungen, ehe der Schwung merklich abebbte. Der seit einem Jahr gültige Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Im Jahr 2025 haben sie gut die Hälfte verloren./ajx/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 29.133 auf Ariva Indikation (11. November 2025, 15:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -5,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,40 %. Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 169,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +13,93 %/+229,48 % bedeutet.



