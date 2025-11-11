Dienstleister ADP meldet Rückgang der Beschäftigung

WASHINGTON (dpa-AFX) - In der Privatwirtschaft der USA ist die Zahl der Arbeitsplätze gesunken. In den vier Wochen bis zum 25. Oktober hat es einen Rückgang der Beschäftigten um durchschnittlich 11.250 pro Woche gegeben, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Dienstag in Washington mitteilte.

Der private Arbeitsmarktdienstleister ADP hatte Ende Oktober mit der Veröffentlichung wöchentlicher Daten begonnen. Zuvor hatte ADP die Daten zur Entwicklung der Beschäftigung in der Privatwirtschaft nur einmal pro Monat veröffentlicht.