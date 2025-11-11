Pfizer & Amgen – Neue Impulse für den Pharmasektor?

Die Aktien US-amerikanischer Pharmaunternehmen standen in diesem Jahr unter erheblichem Druck. Vor allem die Vorgaben aus der Politik belasteten die Kurse: Präsident Trump verfolgt nach wie vor das angekündigte Ziel, Arzneimittelpreise deutlich zu senken, was zu Unsicherheit über Margen führte. Zugleich gerieten einige Pharmakonzerne unter Druck durch steigende Produktionskosten, Nachfragerückgänge bei patentgeschützten Medikamenten und Verzögerungen in der Pipeline. Auch regulatorische Verschärfungen, etwa strengere Zulassungsverfahren und Kontrollen bei Preisnachlässen, belasteten die Stimmung. Viele Schwergewichte der Branche mussten darauf reagieren, was sich zunächst in Kursabschlägen und hoher Volatilität widerspiegelte. Bietet sich jetzt die Chance für eine Trendwende?

Regierungsdeal als Hoffnungsschimmer

Pfizer konnte Anfang Oktober 2025 eine möglicherweise wegweisende Vereinbarung mit der US-Regierung schließen. Das Unternehmen wird ausgewählte Medikamente künftig über die geplante Plattform „TrumpRx“ zu deutlich reduzierten Preisen anbieten, im Schnitt rund 50 % Rabatt, in Einzelfällen sogar darüber hinaus. Gleichzeitig sichert sich Pfizer eine dreijährige Freistellung von angedrohten Strafzöllen, sofern das Unternehmen in den USA weiter investiert. Geplant sind Investitionen von insgesamt rund 70 Mrd. USD in Produktionskapazitäten, Forschung und Entwicklung. Die Kursentwicklung der Aktie zeigte daraufhin eine positive Reaktion, da die Vereinbarung den Anlegern eine klare Orientierung bietet und Unsicherheiten teilweise reduziert.

Die Kombination aus politischer Absicherung, klar definierten Investitionen und Rabattvereinbarungen stärkt das Profil von Pfizer. Für Anleger bedeutet dies, dass sich operative und regulatorische Rahmenbedingungen zunehmend stabilisieren, während das Unternehmen weiterhin Wachstumschancen in den USA nutzt. Die Aktie zeigt damit eine solide Ausgangsbasis für Anleger, die gezielt auf positive Impulse reagieren möchten.

Neue Impulse für Pharmawerte

Neben Pfizer reagierte der US-Pharmariese Amgen ebenfalls operativ auf die Marktbedingungen. Das Unternehmen investiert rund 650 Mio. USD in den Ausbau der US-Produktionskapazitäten, um Lieferketten zu sichern und die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Gleichzeitig konnte Amgen solide Quartalszahlen vorlegen und die Prognose für Umsatz und Gewinn anheben, was die operative Stärke des Unternehmens unterstreicht. Strategische Initiativen wie der Ausbau von Biosimilars und die Stärkung der US-Pipeline zeigen, dass Amgen proaktiv auf regulatorische und operative Rahmenbedingungen reagiert und sich langfristig positioniert.

Umsetzung in der Praxis

Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass die Pharmabranche voraussichtlich volatil bleibt. Externe Faktoren wie regulatorische Änderungen, Preisdruck oder operative Rückschläge können die Kurse belasten. Eine disziplinierte Positionsführung und sorgfältige Analyse der Unternehmenszahlen sind entscheidend, um Chancen verantwortungsvoll zu nutzen.

Dennoch zeigen Pfizer und Amgen beispielhaft, wie führende Pharmakonzerne auf ein anspruchsvolles Umfeld reagieren und gleichzeitig Wachstumschancen wahrnehmen können. Politische Klarheit, operative Stärke und gezielte Investitionen eröffnen Anlegern Möglichkeiten, sich an den Entwicklungen zu beteiligen.

Anleger, die sich im aktuellen Marktumfeld positionieren möchten und von einer positiven Entwicklung bei Pfizer und Amgen ausgehen, können sich über verschiedene Produkte positionieren. Neben einem direkten Investment in die Basiswerte bieten sich Long‑Discount-Optionsscheine an, die Kursbewegungen der Basiswerte abbilden, aber zu einem reduzierten Einstiegspreis erworben werden können. Für risikofreudige Anleger könnte dies beispielsweise der Discount-Optionsschein Long auf Pfizer mit der WKN DU0U5K sein. Für Anleger, die von einer gelungenen Bodenbildung und anziehenden Kursen bei der Amgen-Aktie ausgehen, könnte der Endlos-Turbo-Long mit der WKN DY1G5E eine mögliche Option darstellen.

Sollte sich die Markterwartung der Anleger nicht erfüllen, kann es zum Totalverlust des Einsatzkapitals kommen – etwa dann, wenn der Kurs des Basiswerts oder zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert oder wenn der Emittent den Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund von Insolvenz oder behördlicher Anordnung nicht nachkommen kann.

