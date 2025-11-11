Resin Solutions kündigt den Start einer Initiative zur weltweiten Ausweitung der HTPB-Produktion im Wert von bis zu 100 Millionen $ an

Exton, PA / ACCESS Newswire / 11. November 2025 / Resin Solutions, Exton, PA, ein Portfoliounternehmen von Pacific Avenue Capital Partners, kündigte eine mehrphasige Initiative zur Erweiterung der Produktionskapazität für seine Produktlinie Poly bd aus hydroxylterminiertem Polybutadien („HTPB“) an.

Resin Solutions hat mit der ersten Expansionsphase begonnen, die Maßnahmen zur Beseitigung von Engpässen und umfangreiche Investitionen in die Werke des Unternehmens in Channelview (Texas) und Ravenna (Italien) umfasst, um die bestehenden Kapazitäten zu erweitern und den erwarteten zusätzlichen Bedarf für wichtige nationale Sicherheitsprogramme der USA zu decken. Darüber hinaus hat das Board von Resin Solutions mit einer Voruntersuchung und Machbarkeitsstudie begonnen, um eine zusätzliche Kapazitätserweiterung in den USA und Europa zu prüfen. Das Board von Resin Solutions hat mit Unterstützung von Pacific Avenue Capital Partners eine Investition von bis zu 100 Millionen $ genehmigt, um sicherzustellen, dass Resin Solutions weiterhin in der Lage ist, die wachsende Kundennachfrage nach HTPB in seinen Endmärkten Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Industrie zu bedienen.

Parallel dazu macht Resin Solutions weiterhin bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung der nächsten Generation von Bindemitteltechnologien für die Luft- und Raumfahrt, darunter energetisches und metallisiertes HTPB, und festigt damit seine Rolle als technologischer Marktführer im Bereich Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmaterialien.

„Wir wissen, wie wichtig Poly bd für unsere Kunden ist“, sagte Joan Braca, CEO von Resin Solutions. „Diese Investitionen spiegeln unser Engagement wider, die Bedürfnisse unserer Kunden mit erstklassiger Zuverlässigkeit, Qualität und Serviceleistung zu erfüllen.“

Chris Sznewajs, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Pacific Avenue Capital Partners, fügte hinzu: „Als führender Zulieferer der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie investiert Resin Solutions weiterhin vorausschauend, um sicherzustellen, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen. Darüber hinaus hat das Board zusätzliche Investitionen genehmigt, um sicherzustellen, dass wir die nächste Generation von Bindemitteln für unsere wichtigen Programme und Kunden innovativ weiterentwickeln können.