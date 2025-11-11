    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Detonation und Feuer an Krebszentren von Berliner Kliniken

    Für Sie zusammengefasst
    • Politisch motivierte Brandstiftung in Berliner Kliniken.
    • Explosion und Feuer in Krebsbehandlungsbereichen.
    • Staatsschutz ermittelt, Sachschaden erheblich.

    (neu: mehr Details und Hintergrund

    BERLIN (dpa-AFX) - An zwei großen Berliner Krankenhäusern hat es in der Nacht auf Dienstag möglicherweise politisch motivierte Taten gegeben: Im Eingangsbereich des Campus Charité in Mitte wurde ein Brand gelegt, vor dem Eingang des Vivantes-Klinikums Neukölln explodierte Pyrotechnik. In beiden Fällen waren Klinikbereiche zur Krebsbehandlung mit Bestrahlungen betroffen. Der Staatsschutz im LKA, der für Taten von politischen Extremisten zuständig ist ermittelt zusammen mit Experten für Sprengstofftechnik.

    Warum die Anschläge Krebseinrichtungen trafen und welche Hinweise in Richtung politischer Extremismus der Polizei vorlagen, war zunächst unbekannt.

    Im Internet richtete die Polizei ein Hinweisportal ein und bat Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen in Buckow oder Mitte gemacht haben, sich zu melden. Außerdem bat sie um Videos oder Fotos aus den Gegenden.

    Vivantes: Erheblicher Sachschaden

    An dem großen Krankenhaus in Berlin-Neukölln gab es um 01.14 Uhr eine Detonation eines verbotenen Feuerwerkkörpers, wie die Polizei mitteilte. Der Krankenhauskonzern Vivantes bestätigte, dass "erheblicher Sachschaden" am Eingang zur Klinik für Strahlentherapie, die für Tumorbestrahlung zuständig ist, entstand.

    "Es sind Fensterscheiben und eine Tür beschädigt worden", sagte ein Sprecher. Der Empfang und der Wartebereich seien zunächst nicht mehr nutzbar, Patienten müssten durch eine Nebentür hineingehen. Der Klinikbetrieb laufe ansonsten ungestört. Es gebe den Verdacht des Einsatzes von illegaler Pyrotechnik, also etwa Böllern, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.

    Krebszentrum der Charité

    An der Uniklinik Charité in Mitte wurde laut Polizei gegen 02.05 Uhr an einem Gebäude des Krebszentrums in der Invalidenstraße ein Feuer gelegt. Die Charité bestätigte, dass es an einem Eingangsbereich brannte. Dabei seien keine Menschen verletzt worden.

    Der Klinikbetrieb sei davon jedoch nicht betroffen, die Versorgung der Patienten laufe uneingeschränkt weiter. Zu sehen waren Brandspuren an einer Fassade und einer Tür.

    Gewerkschaft der Polizei besorgt wegen Silvester

    Die Schäden durch die Explosion in Neukölln in Verbindung mit dem Hinweis der Polizei wecken Erinnerungen an die Schäden, die sogenannte Kugelbomben schon in Berlin verursachten. Mehrfach wurden solche größeren Feuerwerkskörper, die in Deutschland für den privaten Gebrauch verboten sind, aber aus dem Ausland eingeschmuggelt werden, in Silvesternächten der vergangenen Jahre gezündet. Als Folge zersplitterten Scheiben in der Umgebung, brennende Teile flogen durch die Gegend, teilweise wurden auch Menschen verletzt. Die Polizei bestätigte das im aktuellen Fall aber zunächst nicht./rab/sak/vr/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Detonation und Feuer an Krebszentren von Berliner Kliniken An zwei großen Berliner Krankenhäusern hat es in der Nacht auf Dienstag möglicherweise politisch motivierte Taten gegeben: Im Eingangsbereich des Campus Charité in Mitte wurde ein Brand gelegt, vor dem Eingang des Vivantes-Klinikums Neukölln …