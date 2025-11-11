Pasinex erhält MAPEG-Genehmigung für Zinkprojekt Sarikaya und beschreibt kurzfristigen Erschließungsplan

Toronto, Ontario – 11. November 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) („Pasinex“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass die türkische Generaldirektion für Bergbau- und Erdölangelegenheiten („MAPEG“) die Übertragung der Anteile an Aydın Teknik Madencilik von Abdullah Aydın an dessen türkische Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik A.Ş. („Pasinex Arama“) genehmigt hat. Mit Erteilung der Genehmigung besitzt Pasinex Arama nun 100 % der Anteile am Zinkprojekt Sarıkaya in der türkischen Provinz Kayseri.

Nach dieser Genehmigung wird Pasinex Arama mit der Umsetzung der ersten Phase der Exploration und Minenerschließung bei Sarıkaya beginnen. Der Schwerpunkt der bis 31. März 2026 geplanten Aktivitäten liegt auf dem Aufbau des Unternehmens und der Weiterentwicklung der technischen Arbeiten unter Einhaltung strenger Sicherheits- und Umweltstandards. Diese Aktivitäten werden zum Teil durch die kürzlich abgeschlossene Finanzierung gedeckt werden, wobei zusätzliche Mittel zur Unterstützung der weiteren Entwicklung bereitgestellt werden sollen.

Das Projekt im Überblick

Das Projekt Sarıkaya ist eine hochgradige, karbonatgebundene Zinklagerstätte in der türkischen Provinz Kayseri, die von einer durch eine Verwerfung begrenzte und lokal karstige Mineralisierung geprägt ist, wie sie für den zentralanatolischen Zinkgürtel charakteristisch ist. Das Projekt umfasst zahlreiche hochgradige Ausbisse und kleinere abgebaute Zonen mit einem Zinkgehalt von 30 % bis 50 %, was das beträchtliche Potenzial für direkt verschiffbares, hochwertiges Material mit minimalem Verarbeitungsaufwand bestätigt. Sarıkaya liegt etwa 40 km östlich von Develi, Kayseri, und profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur, einschließlich asphaltierter Zufahrtsstraßen, Stromversorgung und der Nähe zu etablierten Bergbaudienstleistungen. Die strategisch günstige Position des Projekts in der Nähe der produzierenden Mine Pinargözü von Pasinex ermöglicht betriebliche Synergien mit dem erfahrenen türkischen Team des Unternehmens.

Kurzfristiger Erschließungsplan

Management und Personal

- Ernennung eines Produktionsmanagers und eines technischen Kernteams zur Überwachung der Exploration und der Minenerschließung

- Stärkung von Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen am Standort

Gemeinde und Umwelt

- Durchführung von Einführungsgesprächen mit umliegenden Dörfern

- Probenahme und Analyse lokaler Wasserquellen

- Beginn von Umweltuntersuchungen und Sicherheitsschulungen für das gesamte Personal am Standort

Stollen- und Minenerschließung

- Vermessung historischer Stollen und Kartierung der bestehenden untertägigen Grubenbaue mittels Drohnentechnik und 3D-Modellierung

- Modernisierung bestehender Stollenabschnitte, um die Sicherheitsstandards von Pasinex zu erfüllen und Vorbereitungen für Untertagebohrungen zu treffen

Explorationen und Bohrungen

- Erstellung geologischer Untertagekarten und Definierung von Bohrzielen

- Beginn von Untertagebohrungen in erster Jahreshälfte 2026

Einrichtungen und Ausrüstung

- Beschaffung von Untertagebauausrüstung und grundlegenden Unterstützungseinrichtungen

Ausblick

Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk auf die Umsetzung seines kurzfristigen Arbeitsprogramms bei Sarıkaya, einschließlich detaillierter Kartierungen, Untertageerschließungen und des Beginns von Explorationsbohrungen. Diese Initiativen werden das Fundament für die zukünftige Produktion und das langfristige Wachstum in der Türkei legen, wobei das Ziel darin besteht, den Betrieb im Jahr 2026 aufzunehmen.

Kommentar des Managements

Dr. Larry Seeley, Executive Chairman von Pasinex, sagte: „Die MAPEG-Genehmigung für Sarıkaya ist ein weiterer bedeutsamer Schritt in einem Jahr, in dem Pasinex kontinuierliche Fortschritte verzeichnen konnte. Wir haben unser Team verstärkt und uns die vollständige Eigentümerschaft an Horzum AS gesichert (die MAPEG-Genehmigung soll in Kürze eintreffen). Nachdem nun die vollständige Eigentümerschaft am Projekt Sarıkaya genehmigt wurde, bereitet sich Pasinex darauf vor, rasch in die Erschließungsphase überzugehen, das lokale Team aufzubauen, den Zugang zur Mine voranzutreiben und Anfang 2026 mit den Untertagebohrungen zu beginnen. Das Unternehmen plant, bis Mitte 2026 mit der Produktion in kleinem Maßstab zu beginnen und gleichzeitig die Explorationen zu intensivieren, um die Lagerstätte weiter zu definieren und die Position von Pasinex als wachsender Produzent von hochgradigem Zink in der Türkei zu stärken. Angesichts einer fokussierten Strategie und der starken Unterstützung unserer Aktionäre sind wir hinsichtlich der Zukunft optimistisch und fest entschlossen, einen Wert für unsere Aktionäre und Interessensvertreter zu schaffen.“

Qualifizierter Sachverständiger

Jonathan Challis, ein Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und staatlich geprüfter Ingenieur, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101 für alle Informationen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Informationen über das Projekt Gunman. Herr Challis hat die in dieser Pressemitteilung genannten Explorations- und Minenerschließungspläne geprüft und die in dieser Meldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt. Herr Challis ist ein Direktor des Unternehmens.

Warnhinweis

Das Projekt Sarikaya verfügt derzeit über keine Mineralressourcen- oder -reservenabschätzung gemäß National Instrument 43-101. Die gemeldeten Gehalte basieren auf begrenzten Beobachtungen aus Kleinbergbau und Exploration und sollten nicht als repräsentativ für eine definierte Mineralressource angesehen werden. Für das Projekt wurde noch kein technischer Bericht gemäß NI 43-101 erstellt.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Über seine 100%ige Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik A.Ş besitzt das Unternehmen 100 % an Horzum AŞ. Horzum AŞ besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargozu in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoff-Broker an Zinkhütten und -raffinerien.

Pasinex besitzt 100 % von Sarıkaya, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet.

Darüber hinaus besitzt Pasinex eine 51-%-Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada.

Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradige Erze zu erkunden und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden.

Besuchen Sie unsere Website unter www.pasinex.com.

Für das Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

„Ian D. Atacan“

Ian D. Atacan

Director and Chief Financial Officer

Telefon: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Telefon: +1 416.906.4698

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die Bergbaurisiken, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

