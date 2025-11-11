    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer

    Stroeer Aktie mit kräftigem Kurssturz - 11.11.2025

    Am 11.11.2025 ist die Stroeer Aktie, bisher, um -6,94 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Stroeer Aktie.

    Foto: Oliver Berg - dpa

    Stroeer ist ein führender Anbieter von Außenwerbung und digitalen Medienlösungen in Europa, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbeflächen in urbanen Gebieten und digitale Werbelösungen an. Hauptkonkurrenten sind JCDecaux und Clear Channel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von traditionellen und digitalen Werbeformen.

    Stroeer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2025

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,94 % verliert die Stroeer Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Stroeer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,28 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 33,50, mit einem Minus von -6,94 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Stroeer Aktionäre einen Verlust von -23,57 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stroeer Aktie damit um -3,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Stroeer auf -22,08 %.

    Stroeer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,23 %
    1 Monat -15,19 %
    3 Monate -23,57 %
    1 Jahr -28,36 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Stroeer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Stroeer Aktie, die aktuell bei etwa 33 Euro notiert. Die Hauptaktionäre zeigen Interesse an einer Übernahme, während die Bilanz durch die Werbekrise belastet ist. Trotz schwacher Unternehmenszahlen gibt es positive Einschätzungen zu den stabilen Kerngeschäften und Hoffnungen auf eine Gewinnsteigerung in den kommenden Jahren.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Stroeer eingestellt.

    Informationen zur Stroeer Aktie

    Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,87 Mrd. € wert.

    UNTERNEHMEN vom 11.11.2025 - 15.15 Uhr


    ROUNDUP 2: Fraport kappt Passagierprognose und winkt mit Dividende - Kurssprung FRANKFURT - Der Flughafenbetreiber Fraport rechnet im laufenden Jahr in Frankfurt jetzt mit etwas weniger Passagieren als bislang erhofft. Statt bis zu 64 Millionen …

    Dax kommt an der Hürde von 24.000 Punkten nicht weiter


    Nach dem starken Wochenstart tut sich der Dax am Dienstag mit dem Sprung über die 24.000-Punkte-Marke abermals schwer. Am Nachmittag stand er mit 23.993 Punkten knapp darunter und verzeichnete dabei einen Zuwachs von 0,14 Prozent. Thomas …

    Ströer auf tiefstem Stand seit 2015


    Kein Aufatmen für die Aktionäre von Ströer : Die Papiere rutschten am Dienstag nach Quartalszahlen bis auf 33,10 Euro ab und damit auf den tiefsten Stand seit 2015. Unter den schwächsten MDax -Werten verloren sie am Nachmittag 5,9 Prozent auf 33,70 …

    Stroeer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Stroeer

    -7,22 %
    -3,23 %
    -15,19 %
    -23,57 %
    -28,36 %
    -17,88 %
    -47,10 %
    -43,35 %
    +59,05 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399



