Stroeer Aktie mit kräftigem Kurssturz - 11.11.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,94 % verliert die Stroeer Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Stroeer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,28 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 33,50€, mit einem Minus von -6,94 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Stroeer ist ein führender Anbieter von Außenwerbung und digitalen Medienlösungen in Europa, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbeflächen in urbanen Gebieten und digitale Werbelösungen an. Hauptkonkurrenten sind JCDecaux und Clear Channel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von traditionellen und digitalen Werbeformen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Stroeer Aktionäre einen Verlust von -23,57 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stroeer Aktie damit um -3,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Stroeer auf -22,08 %.

Stroeer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,23 % 1 Monat -15,19 % 3 Monate -23,57 % 1 Jahr -28,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Stroeer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Stroeer Aktie, die aktuell bei etwa 33 Euro notiert. Die Hauptaktionäre zeigen Interesse an einer Übernahme, während die Bilanz durch die Werbekrise belastet ist. Trotz schwacher Unternehmenszahlen gibt es positive Einschätzungen zu den stabilen Kerngeschäften und Hoffnungen auf eine Gewinnsteigerung in den kommenden Jahren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Stroeer eingestellt.

Informationen zur Stroeer Aktie

Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,87 Mrd. € wert.

Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.