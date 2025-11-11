Ganzheitliches Branding für Handwerksbetriebe und Dienstleister (FOTO)

Essen (ots) - Veraltete Onlineauftritte und fehlende Sichtbarkeit bremsen viele

Handwerksbetriebe aus - Digital Web Artist fungiert als ganzheitlicher Partner

für professionelles Branding, digitale Präsenz und nachhaltiges Wachstum. Kann

ein integrierter Ansatz die Lösung für strukturelle Marketingprobleme im

Handwerk sein?



In einer Zeit, in der digitale Präsenz und authentisches Branding immer mehr zum

entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden, zeigt Digital Web Artist, wie sich

traditionelle Handwerksbetriebe und Dienstleister erfolgreich auf dem Markt

positionieren können. Das junge Unternehmen versteht sich nicht als klassische

Webdesign-Agentur, sondern bietet seinen Kunden eine umfassende

Marketingbetreuung aus einer Hand. Ob Website, Corporate Design, Fotografie oder

gezielte Kampagnen - bei Digital Web Artist wird alles integriert, um

Handwerksbetriebe digital fit und zukunftssicher zu machen.





Gegründet vom Digitalexperten Finn Günther, der bereits mit 13 Jahren seineLeidenschaft für Websites entdeckte, hat Digital Web Artist in den letztenJahren eine klare Vision verfolgt: Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe inDeutschland durch professionelles digitales Branding und gezielteMarketingstrategien nachhaltig zu stärken und marktgerecht zu präsentieren.Dabei geht es nicht nur um den ersten Eindruck im Netz, sondern um einelangfristige Partnerschaft, die Vertrauen schafft und messbare Erfolgeermöglicht.Ganzheitliches Branding für Handwerk und Dienstleistungen: Mehr als nurWebdesignDigital Web Artist ist der Partner für ganzheitliches Marken- undOnlineauftrittsmanagement. Der Fokus liegt auf einer umfassenden Betreuung vonKunden aus dem Handwerk, dem Dienstleistungssektor sowie angrenzenden Branchenwie Gutachterwesen oder Logistik. "Wir wollen nicht als klassischeWebdesign-Agentur wahrgenommen werden", betont Gründer Finn Günther. "Bei unsbekommen Kunden alles aus einer Hand - von der Website über Fotografie und Videobis hin zur kontinuierlichen Content-Produktion und gezielten Kampagnen in denBereichen Recruiting und Neukundengewinnung." Ziel ist ein durchgängiges undprofessionelles Markenbild, das sich vom Fahrzeugbranding über Flyer bis hin zurInternetseite im Corporate Design erstreckt.Gerade in diesen Branchen ist die digitale Außendarstellung oft noch ungenügendentwickelt - viele Webseiten sind veraltet, und das Unternehmen präsentiert sichnicht als attraktiver Arbeitgeber. "Viele Betriebe haben nicht mehr das Problem,Neukunden zu gewinnen, sondern Mitarbeiter zu finden", erklärt Günther. DieHerausforderung liegt dabei nicht nur in der Sichtbarkeit, sondern auch in der