    Digital Web Artist

    Ganzheitliches Branding für Handwerksbetriebe und Dienstleister (FOTO)

    Essen (ots) - Veraltete Onlineauftritte und fehlende Sichtbarkeit bremsen viele
    Handwerksbetriebe aus - Digital Web Artist fungiert als ganzheitlicher Partner
    für professionelles Branding, digitale Präsenz und nachhaltiges Wachstum. Kann
    ein integrierter Ansatz die Lösung für strukturelle Marketingprobleme im
    Handwerk sein?

    In einer Zeit, in der digitale Präsenz und authentisches Branding immer mehr zum
    entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden, zeigt Digital Web Artist, wie sich
    traditionelle Handwerksbetriebe und Dienstleister erfolgreich auf dem Markt
    positionieren können. Das junge Unternehmen versteht sich nicht als klassische
    Webdesign-Agentur, sondern bietet seinen Kunden eine umfassende
    Marketingbetreuung aus einer Hand. Ob Website, Corporate Design, Fotografie oder
    gezielte Kampagnen - bei Digital Web Artist wird alles integriert, um
    Handwerksbetriebe digital fit und zukunftssicher zu machen.

    Gegründet vom Digitalexperten Finn Günther, der bereits mit 13 Jahren seine
    Leidenschaft für Websites entdeckte, hat Digital Web Artist in den letzten
    Jahren eine klare Vision verfolgt: Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe in
    Deutschland durch professionelles digitales Branding und gezielte
    Marketingstrategien nachhaltig zu stärken und marktgerecht zu präsentieren.
    Dabei geht es nicht nur um den ersten Eindruck im Netz, sondern um eine
    langfristige Partnerschaft, die Vertrauen schafft und messbare Erfolge
    ermöglicht.

    Ganzheitliches Branding für Handwerk und Dienstleistungen: Mehr als nur
    Webdesign

    Digital Web Artist ist der Partner für ganzheitliches Marken- und
    Onlineauftrittsmanagement. Der Fokus liegt auf einer umfassenden Betreuung von
    Kunden aus dem Handwerk, dem Dienstleistungssektor sowie angrenzenden Branchen
    wie Gutachterwesen oder Logistik. "Wir wollen nicht als klassische
    Webdesign-Agentur wahrgenommen werden", betont Gründer Finn Günther. "Bei uns
    bekommen Kunden alles aus einer Hand - von der Website über Fotografie und Video
    bis hin zur kontinuierlichen Content-Produktion und gezielten Kampagnen in den
    Bereichen Recruiting und Neukundengewinnung." Ziel ist ein durchgängiges und
    professionelles Markenbild, das sich vom Fahrzeugbranding über Flyer bis hin zur
    Internetseite im Corporate Design erstreckt.

    Gerade in diesen Branchen ist die digitale Außendarstellung oft noch ungenügend
    entwickelt - viele Webseiten sind veraltet, und das Unternehmen präsentiert sich
    nicht als attraktiver Arbeitgeber. "Viele Betriebe haben nicht mehr das Problem,
    Neukunden zu gewinnen, sondern Mitarbeiter zu finden", erklärt Günther. Die
    Herausforderung liegt dabei nicht nur in der Sichtbarkeit, sondern auch in der
