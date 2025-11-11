Digital Web Artist
Ganzheitliches Branding für Handwerksbetriebe und Dienstleister (FOTO)
Essen (ots) - Veraltete Onlineauftritte und fehlende Sichtbarkeit bremsen viele
Handwerksbetriebe aus - Digital Web Artist fungiert als ganzheitlicher Partner
für professionelles Branding, digitale Präsenz und nachhaltiges Wachstum. Kann
ein integrierter Ansatz die Lösung für strukturelle Marketingprobleme im
Handwerk sein?
In einer Zeit, in der digitale Präsenz und authentisches Branding immer mehr zum
entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden, zeigt Digital Web Artist, wie sich
traditionelle Handwerksbetriebe und Dienstleister erfolgreich auf dem Markt
positionieren können. Das junge Unternehmen versteht sich nicht als klassische
Webdesign-Agentur, sondern bietet seinen Kunden eine umfassende
Marketingbetreuung aus einer Hand. Ob Website, Corporate Design, Fotografie oder
gezielte Kampagnen - bei Digital Web Artist wird alles integriert, um
Handwerksbetriebe digital fit und zukunftssicher zu machen.
Gegründet vom Digitalexperten Finn Günther, der bereits mit 13 Jahren seine
Leidenschaft für Websites entdeckte, hat Digital Web Artist in den letzten
Jahren eine klare Vision verfolgt: Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe in
Deutschland durch professionelles digitales Branding und gezielte
Marketingstrategien nachhaltig zu stärken und marktgerecht zu präsentieren.
Dabei geht es nicht nur um den ersten Eindruck im Netz, sondern um eine
langfristige Partnerschaft, die Vertrauen schafft und messbare Erfolge
ermöglicht.
Ganzheitliches Branding für Handwerk und Dienstleistungen: Mehr als nur
Webdesign
Digital Web Artist ist der Partner für ganzheitliches Marken- und
Onlineauftrittsmanagement. Der Fokus liegt auf einer umfassenden Betreuung von
Kunden aus dem Handwerk, dem Dienstleistungssektor sowie angrenzenden Branchen
wie Gutachterwesen oder Logistik. "Wir wollen nicht als klassische
Webdesign-Agentur wahrgenommen werden", betont Gründer Finn Günther. "Bei uns
bekommen Kunden alles aus einer Hand - von der Website über Fotografie und Video
bis hin zur kontinuierlichen Content-Produktion und gezielten Kampagnen in den
Bereichen Recruiting und Neukundengewinnung." Ziel ist ein durchgängiges und
professionelles Markenbild, das sich vom Fahrzeugbranding über Flyer bis hin zur
Internetseite im Corporate Design erstreckt.
Gerade in diesen Branchen ist die digitale Außendarstellung oft noch ungenügend
entwickelt - viele Webseiten sind veraltet, und das Unternehmen präsentiert sich
nicht als attraktiver Arbeitgeber. "Viele Betriebe haben nicht mehr das Problem,
Neukunden zu gewinnen, sondern Mitarbeiter zu finden", erklärt Günther. Die
Herausforderung liegt dabei nicht nur in der Sichtbarkeit, sondern auch in der
