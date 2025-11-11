SBF AG: Umsatz- und EBITDA-Ziele 2025 enthüllt!
Die SBF AG hat ihre Finanzprognosen für 2025 überarbeitet. Der Umsatz wird nun auf 39 bis 41 Millionen Euro geschätzt, während das EBITDA auf 1,7 bis 2,1 Millionen Euro angepasst wurde. Herausfordernde Marktbedingungen, wie Zölle und gestörte Lieferketten, beeinflussen die Entwicklung. Dank Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen konnte die Ergebnismarge verbessert werden.
- SBF AG hat ihre Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2025 angepasst.
- Erwarteter Umsatz liegt nun zwischen 39 und 41 Millionen Euro (zuvor 43 bis 46 Millionen Euro).
- Erwartetes EBITDA wurde auf 1,7 bis 2,1 Millionen Euro korrigiert (zuvor 1,5 bis 2,5 Millionen Euro).
- Die Marktentwicklung ist herausfordernd, beeinflusst durch Zölle und gestörte Lieferketten.
- Das Unternehmen hat durch Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen Erfolge erzielt, was zu einer verbesserten Ergebnismarge geführt hat.
- Die EBITDA-Spanne der Prognose für 2025 wurde entsprechend präzisiert.
