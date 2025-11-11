PATRIZIA: Starke 9M 2025 Zahlen & klare Jahresprognosen
PATRIZIA SE überzeugt mit starkem EBITDA-Wachstum und strategischen Erfolgen, die das Unternehmen auf den Wachstumspfad zurückführen.
Foto: PATRIZIA SE
- PATRIZIA SE verzeichnete einen starken Anstieg des EBITDA auf 44,6 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2025, hauptsächlich durch Kostendisziplin und ein verbessertes Co-Investment Ergebnis.
- Die Verwaltungsgebühren stiegen auf 174,0 Mio. EUR und übertrafen die Aufwandsposten von 166,0 Mio. EUR, was zu einer Rückkehr auf den Wachstumspfad führte.
- Die Assets under Management (AUM) stiegen leicht auf 56,3 Mrd. EUR, wobei das organische Wachstum und positive Bewertungseffekte im dritten Quartal 2025 beitrugen.
- PATRIZIA erhöhte die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2025 auf 50,0 – 65,0 Mio. EUR und die EBITDA-Marge auf 19,0 – 24,0%, während die AUM-Prognose auf 56,0 – 60,0 Mrd. EUR konkretisiert wurde.
- Investitionsaktivitäten zeigten Anzeichen einer Verbesserung, mit einem Anstieg der abgeschlossenen Ankäufe um 41,0% und einer Zunahme der abgeschlossenen Transaktionen um 7,7% im Vergleich zum Vorjahr.
- Der operative Cashflow verbesserte sich deutlich auf 40,2 Mio. EUR, was die Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 2024 vollständig überkompensierte und zusätzliche Investitionen in strategische Co-Investments ermöglichte.
Der nächste wichtige Termin, PATRIZIA SE | 9M 2025 Quartalsmitteilung, bei PATRIZIA ist am 12.11.2025.
Der Kurs von PATRIZIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,3650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,45 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.919,08PKT (-0,62 %).
+2,07 %
+0,42 %
-4,13 %
-4,26 %
-4,13 %
-17,83 %
-67,54 %
-62,26 %
-60,59 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte