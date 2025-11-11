Erfolgreich ausgebrochen - Stopp nachziehen!

Die beeindruckende Aufwärtsdynamik bei Datadog könnte noch bis in den Bereich von 211,92 US-Dollar anhalten, von da an sollten Investoren jedoch mit Korrekturansätzen rechnen, zumal eine riesige Kurslücke nach Veröffentlichung der Quartalszahlen entstanden ist und solche Lücken gerne zeitnah geschlossen werden. Für neue Investoren ergeben sich daher frische Handelsansätze erst bei einem signifikanten Rücksetzer, investierte Anleger sollten langsam über Gewinnmitnahmen nachdenken. Um das bullische Konstrukt vollständig zu negieren, müsste Datadog nachhaltig unter das Niveau der Nackenlinie um 148,70 US-Dollar abrutschen.

Nach der letzten technischen Analyse vom 3. November 2025 wurde auf die Auflösung einer inversen SKS-Formation hingewiesen, zu seiner Zeit lag die Nackenlinie bereits hinter der Datadog-Aktie. Anleger hielten kurzzeitig noch die Füße still, bis das Unternehmen endgültige Quartalszahlen vorgelegt hatte. Nachdem dies nun geschehen ist, schnellte die Aktie regelrecht in die Höhe und erklomm im gestrigen Handel ein Rekordhoch bei 201,46 US-Dollar und nährt sich dadurch mit durch mitgroßen Schritten dem übergeordneten Ziel, bestehend aus dem 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 211,92 US-Dollar an.

Datadog Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Kurzzeitig dürfte die Datadog-Aktie noch ein Stück weit ansteigen können, maximal jedoch in den nächsthöheren Widerstandsbereich zwischen 211,92 und 219,74 US-Dollar. Von da an müssen anschließend größere Korrekturrisiken beachtet werden, die sogar bis in den unteren Bereich der zuletzt gerissenen Kurslücke bei 159,05 US-Dollar abwärts reichen könnten. Genau dort könnte es sich im Anschluss lohnen, die Aktie einzusammeln, dies könnte beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM5AFQ geschehen. Ein Anstieg von diesem Niveau aus bis zu den aktuellen Rekordständen würde unterdessen eine Renditechance von 38 Prozent bieten. Ziel des Scheins wird rechnerisch bei 6,37 Euro ermittelt. Der Hauptfokus dieser technischen Besprechung liegt jedoch auf einem kurzen Update für bereits investierte Anleger.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM5AFQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,60 - 4,63 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 146,1886 US-Dollar Basiswert: Datadog Inc. KO-Schwelle: 146,1886 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 199,30 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 6,37 Euro Hebel: 3,7 Kurschance: + 38 Prozent Börse Frankfurt

