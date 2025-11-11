    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Western Union Company AktievorwärtsNachrichten zu The Western Union Company
    Western Union gibt mittelfristigen Finanzausblick auf seinem Investor Day bekannt und stellt seine Beyond-Strategie vor (FOTO)

    Berlin (ots) -

    - Umsatz soll in den nächsten drei Jahren um 20 Prozent auf 5 Mrd. USD steigen
    (Mittelwert der Prognose)
    - Bereinigter Gewinn je Aktie (EPS) soll in den nächsten drei Jahren um 30
    Prozent auf 2,30 USD wachsen (Mittelwert der Prognose)
    - Umsetzung einer Digital-First-Strategie zur Schaffung eines globalen,
    zweiseitiges Finanzdienstleistungsnetzwerks
    - Das Segment Consumer Services soll weiterhin zweistellig wachsen

    Die Western Union Company (NYSE: WU) ("Western Union" oder das "Unternehmen")
    hielt am 6. November in New York City ihren Investor Day ab. Das bereits
    angekündigte Event umfasst Präsentationen des Führungsteams sowie einen
    Überblick über die strategische Ausrichtung und Wachstumspläne des Unternehmens.
    Zudem stellte Western Union seinen mittelfristigen Finanzausblick vor.

    "Unsere Vision ist es, Menschen weltweit Zugang zu Finanzdienstleistungen zu
    ermöglichen", sagte Devin McGranahan, President und CEO von Western Union. "In
    den vergangenen drei Jahren haben wir uns zu einem Digital-First-Unternehmen
    entwickelt - gestützt von unserem Einzelhandelsnetzwerk. Wir unterstützen unsere
    Kund:innen heute weit über den klassischen Geldtransfer hinaus, aufbauend auf
    unserer marktführenden Plattform."

    McGranahan weiter: "Ein Blick nach vorn zeigt uns, dass wir einen Umsatzanstieg
    bis 2028 um 20 Prozent auf 5 Milliarden USD erwarten. Wir verfolgen eine
    konsequente Digital-First-Strategie, die das Wachstum über alle Kanäle, Regionen
    und Produkte hinweg vorantreibt, um den wachsenden finanziellen Anforderungen
    unserer Kunden bestmöglich gerecht zu werden."

    Dreijahresausblick

    Zudem stellte Western Union während der Veranstaltung die Grundlage für das
    nächste Kapitel in seiner Unternehmensentwicklung vor: Beyond.

    Beyond geht über die Erwartungen von Kund:innen und Agent:innen sowie über die
    traditionellen Definitionen von Überweisungen hinaus und umfasst eine
    Erweiterung des Digital Asset Network und der USDPT-Strategie für Stablecoins
    des Unternehmens. Western Union wird seine mittelfristigen Finanzprognosen
    bekannt geben, die seine neue langfristige Strategie widerspiegeln. Das
    Unternehmen erwartet für 2028 Folgendes:

    Umsatz Prognose 2028: 4,8 - 5,3 Mrd. USD

    Bereinigter EPS* Prognose 2028: 2,15 - 2,45 USD

    * Das Unternehmen stellt keine quantitative Überleitung zwischen
    prognostiziertem bereinigtem Gewinn je Aktie und dem nach GAAP ausgewiesenen
    Gewinn je Aktie bereit, da es aufgrund der Variabilität, Komplexität und
    begrenzten Sichtbarkeit der Anpassungspositionen, die aus den prognostizierten
    Gewinnen pro Aktie ausgeschlossen würden, nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand
