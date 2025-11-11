Western Union gibt mittelfristigen Finanzausblick auf seinem Investor Day bekannt und stellt seine Beyond-Strategie vor (FOTO)

Berlin (ots) -



- Umsatz soll in den nächsten drei Jahren um 20 Prozent auf 5 Mrd. USD steigen

(Mittelwert der Prognose)

- Bereinigter Gewinn je Aktie (EPS) soll in den nächsten drei Jahren um 30

Prozent auf 2,30 USD wachsen (Mittelwert der Prognose)

- Umsetzung einer Digital-First-Strategie zur Schaffung eines globalen,

zweiseitiges Finanzdienstleistungsnetzwerks

- Das Segment Consumer Services soll weiterhin zweistellig wachsen



Die Western Union Company (NYSE: WU) ("Western Union" oder das "Unternehmen")

hielt am 6. November in New York City ihren Investor Day ab. Das bereits

angekündigte Event umfasst Präsentationen des Führungsteams sowie einen

Überblick über die strategische Ausrichtung und Wachstumspläne des Unternehmens.

Zudem stellte Western Union seinen mittelfristigen Finanzausblick vor.







ermöglichen", sagte Devin McGranahan, President und CEO von Western Union. "In

den vergangenen drei Jahren haben wir uns zu einem Digital-First-Unternehmen

entwickelt - gestützt von unserem Einzelhandelsnetzwerk. Wir unterstützen unsere

Kund:innen heute weit über den klassischen Geldtransfer hinaus, aufbauend auf

unserer marktführenden Plattform."



McGranahan weiter: "Ein Blick nach vorn zeigt uns, dass wir einen Umsatzanstieg

bis 2028 um 20 Prozent auf 5 Milliarden USD erwarten. Wir verfolgen eine

konsequente Digital-First-Strategie, die das Wachstum über alle Kanäle, Regionen

und Produkte hinweg vorantreibt, um den wachsenden finanziellen Anforderungen

unserer Kunden bestmöglich gerecht zu werden."



Dreijahresausblick



Zudem stellte Western Union während der Veranstaltung die Grundlage für das

nächste Kapitel in seiner Unternehmensentwicklung vor: Beyond.



Beyond geht über die Erwartungen von Kund:innen und Agent:innen sowie über die

traditionellen Definitionen von Überweisungen hinaus und umfasst eine

Erweiterung des Digital Asset Network und der USDPT-Strategie für Stablecoins

des Unternehmens. Western Union wird seine mittelfristigen Finanzprognosen

bekannt geben, die seine neue langfristige Strategie widerspiegeln. Das

Unternehmen erwartet für 2028 Folgendes:



Umsatz Prognose 2028: 4,8 - 5,3 Mrd. USD



Bereinigter EPS* Prognose 2028: 2,15 - 2,45 USD



* Das Unternehmen stellt keine quantitative Überleitung zwischen

prognostiziertem bereinigtem Gewinn je Aktie und dem nach GAAP ausgewiesenen

Gewinn je Aktie bereit, da es aufgrund der Variabilität, Komplexität und

begrenzten Sichtbarkeit der Anpassungspositionen, die aus den prognostizierten

Gewinnen pro Aktie ausgeschlossen würden, nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand Seite 1 von 4 Seite 2 ►



