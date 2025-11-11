Western Union gibt mittelfristigen Finanzausblick auf seinem Investor Day bekannt und stellt seine Beyond-Strategie vor (FOTO)
- Umsatz soll in den nächsten drei Jahren um 20 Prozent auf 5 Mrd. USD steigen
(Mittelwert der Prognose)
- Bereinigter Gewinn je Aktie (EPS) soll in den nächsten drei Jahren um 30
Prozent auf 2,30 USD wachsen (Mittelwert der Prognose)
- Umsetzung einer Digital-First-Strategie zur Schaffung eines globalen,
zweiseitiges Finanzdienstleistungsnetzwerks
- Das Segment Consumer Services soll weiterhin zweistellig wachsen
Die Western Union Company (NYSE: WU) ("Western Union" oder das "Unternehmen")
hielt am 6. November in New York City ihren Investor Day ab. Das bereits
angekündigte Event umfasst Präsentationen des Führungsteams sowie einen
Überblick über die strategische Ausrichtung und Wachstumspläne des Unternehmens.
Zudem stellte Western Union seinen mittelfristigen Finanzausblick vor.
ermöglichen", sagte Devin McGranahan, President und CEO von Western Union. "In
den vergangenen drei Jahren haben wir uns zu einem Digital-First-Unternehmen
entwickelt - gestützt von unserem Einzelhandelsnetzwerk. Wir unterstützen unsere
Kund:innen heute weit über den klassischen Geldtransfer hinaus, aufbauend auf
unserer marktführenden Plattform."
McGranahan weiter: "Ein Blick nach vorn zeigt uns, dass wir einen Umsatzanstieg
bis 2028 um 20 Prozent auf 5 Milliarden USD erwarten. Wir verfolgen eine
konsequente Digital-First-Strategie, die das Wachstum über alle Kanäle, Regionen
und Produkte hinweg vorantreibt, um den wachsenden finanziellen Anforderungen
unserer Kunden bestmöglich gerecht zu werden."
Dreijahresausblick
Zudem stellte Western Union während der Veranstaltung die Grundlage für das
nächste Kapitel in seiner Unternehmensentwicklung vor: Beyond.
Beyond geht über die Erwartungen von Kund:innen und Agent:innen sowie über die
traditionellen Definitionen von Überweisungen hinaus und umfasst eine
Erweiterung des Digital Asset Network und der USDPT-Strategie für Stablecoins
des Unternehmens. Western Union wird seine mittelfristigen Finanzprognosen
bekannt geben, die seine neue langfristige Strategie widerspiegeln. Das
Unternehmen erwartet für 2028 Folgendes:
Umsatz Prognose 2028: 4,8 - 5,3 Mrd. USD
Bereinigter EPS* Prognose 2028: 2,15 - 2,45 USD
* Das Unternehmen stellt keine quantitative Überleitung zwischen
prognostiziertem bereinigtem Gewinn je Aktie und dem nach GAAP ausgewiesenen
Gewinn je Aktie bereit, da es aufgrund der Variabilität, Komplexität und
begrenzten Sichtbarkeit der Anpassungspositionen, die aus den prognostizierten
Gewinnen pro Aktie ausgeschlossen würden, nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand
Die Stablecoin-Ankündigung ist wenige Tage her, da intensiviert Western Union seine Krypto-Bemühung weiter. Alle Infos dazu hat BTC-ECHO zusammen getragen:
https://www.btc-echo.de/schlagzeilen/western-union-finanzriese-will-weitere-krypto-dienste-anbieten-218631/
https://de.cointelegraph.com/news/western-union-pilotprojekt-stablecoin-ueberweisungen?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound
Läuft doch. Zweistellige Dividende ist weiterhin sicher
The global money transfer provider posted adjusted earnings per share of $0.47, surpassing the analyst consensus of $0.43. Revenue came in at $1.03 billion, flat compared to the same period last year and in line with analyst estimates. Adjusted revenue, which excludes Iraq, decreased 1% from the prior year.
Western Union’s Branded Digital revenue grew 7% on a reported basis and 6% on an adjusted basis, with transactions increasing 12% compared to the same quarter last year. The company’s Consumer Services segment showed particularly strong performance, with revenue jumping 49% on both a reported and adjusted basis.