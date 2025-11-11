Börsenstart USA - 11.11. - US Tech 100 schwach -0,33 %

Der Dow Jones steht bei 47.484,92 PKT und gewinnt bisher +0,26 %.

Top-Werte: Nike (B) +2,54 %, Merck & Co +2,07 %, Apple +1,23 %, McDonald's +1,04 %, Chevron Corporation +0,97 %

Flop-Werte: NVIDIA -3,25 %, Caterpillar -2,22 %, Cisco Systems -1,39 %, 3M -1,01 %, American Express -0,70 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.520,07 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: Solstice Advanced Materials +3,99 %, Dexcom +2,20 %, Atlassian Registered (A) +1,88 %, Diamondback Energy +1,51 %, Starbucks +1,45 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -5,53 %, Arm Holdings -4,31 %, Lam Research -3,97 %, Micron Technology -3,91 %, NVIDIA -3,25 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:41) bei 6.827,68 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: Viatris +4,48 %, Solstice Advanced Materials +3,99 %, Devon Energy +3,90 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +3,67 %, Rollins +3,55 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -5,53 %, Lam Research -3,97 %, Hewlett Packard Enterprise -3,93 %, Micron Technology -3,91 %, First Solar -3,26 %