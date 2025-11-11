Börsen Start Update
Börsenstart USA - 11.11. - US Tech 100 schwach -0,33 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 47.484,92 PKT und gewinnt bisher +0,26 %.
Top-Werte: Nike (B) +2,54 %, Merck & Co +2,07 %, Apple +1,23 %, McDonald's +1,04 %, Chevron Corporation +0,97 %
Flop-Werte: NVIDIA -3,25 %, Caterpillar -2,22 %, Cisco Systems -1,39 %, 3M -1,01 %, American Express -0,70 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.520,07 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: Solstice Advanced Materials +3,99 %, Dexcom +2,20 %, Atlassian Registered (A) +1,88 %, Diamondback Energy +1,51 %, Starbucks +1,45 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -5,53 %, Arm Holdings -4,31 %, Lam Research -3,97 %, Micron Technology -3,91 %, NVIDIA -3,25 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:41) bei 6.827,68 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: Viatris +4,48 %, Solstice Advanced Materials +3,99 %, Devon Energy +3,90 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +3,67 %, Rollins +3,55 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -5,53 %, Lam Research -3,97 %, Hewlett Packard Enterprise -3,93 %, Micron Technology -3,91 %, First Solar -3,26 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.