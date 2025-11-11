Dell Technologies Registered (C) Aktie unter Verkaufsdruck - 11.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die Dell Technologies Registered (C) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,56 % im Minus. Die Talfahrt der Dell Technologies Registered (C) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,74 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 120,22€, mit einem Minus von -2,56 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Obwohl die Dell Technologies Registered (C) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,59 %.

Allein seit letzter Woche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -10,35 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,28 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Dell Technologies Registered (C) um +10,08 % gewonnen.

Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,35 % 1 Monat -6,28 % 3 Monate +4,59 % 1 Jahr -2,78 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Es gibt 339 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,77 Mrd. € wert.

Die Dell Aktie gerät nach Analystenabstufung unter Druck. Hält die 50-Tage-Linie nicht, könnte die nächste Unterstützung ins Spiel kommen.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.