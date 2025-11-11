AppLovin Registered (A) - Aktie verliert deutlich -5,53 % - 11.11.2025

Die AppLovin Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 532,55€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,53 % nachgegeben, was einem Verlust von -31,15 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,67 %, geht es heute bei der AppLovin Registered (A) Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Obwohl die AppLovin Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +42,45 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um +4,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,95 %. Im Jahr 2025 gab es für AppLovin Registered (A) bisher ein Plus von +75,15 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,74 % 1 Monat +15,95 % 3 Monate +42,45 % 1 Jahr +107,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AppLovin Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der AppLovin-Aktie, die trotz beeindruckender Geschäftszahlen und hoher EBITDA-Margen nicht den Erwartungen der Anleger entspricht. Analysten haben ihre Kursziele auf bis zu 860 USD angehoben, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser Margen. Der Kurs schwankt stark, was auf aktive Leerverkäufe hindeutet, und es wird über mögliche Gewinnmitnahmen spekuliert, während einige Anleger optimistisch bleiben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 163,75 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.