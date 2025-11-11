    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Einsparungen von bis zu 2,3 Milliarden Euro durch flächendeckenden Biosimilar-Einsatz möglich

    Berlin (ots) - Verpflichtenden Austausch von Biosimilars in der Apotheke
    verbindlich regeln

    Im biosimilarfähigen Arzneimittelmarkt bestehen weiterhin erhebliche
    Wirtschaftlichkeitspotenziale, die kurzfristig gehoben werden können. Das zeigt
    eine aktuelle Berechnung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO).
    Demnach summierten sich die Nettokosten aller grundsätzlich austauschfähigen
    biosimilarfähigen Fertigarzneimittel im Jahr 2024 auf 4,23 Milliarden Euro. Der
    Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat im Juni ein Beratungsverfahren zur
    Ausweitung der Biosimilar-Substitution eingeleitet und führt in diesen Tagen
    dazu eine Anhörung durch. Künftig könnten damit weitere hochpreisige biologische
    Fertigarzneimittel (Biologika) durch gleichwertige Biosimilars (Zweitanbieter
    von biologischen Arzneimitteln) ersetzt werden, sofern sie durch den G-BA als
    austauschfähig eingestuft werden. In einem dann möglichen Preiswettbewerb ließen
    sich laut WIdO, je nach Umsetzungsgrad, jährliche Einsparungen in Höhe von bis
    zu 2,33 Milliarden Euro erzielen. "Damit die aus anderen europäischen Ländern
    bekannten Preisnachlässe auch in Deutschland auf diesem stetig wachsenden Markt
    realisiert werden können, muss der Gesetzgeber allerdings den verbindlichen
    Austausch der Biosimilars in der Apotheke erweitern, analog der Regelung zu den
    Generika", so Helmut Schröder, Geschäftsführer des WIdO.

    Der gesamte biosimilarfähige Markt wächst rasant - mit Nettokosten in Höhe von
    5,66 Milliarden Euro im Jahr 2024. Das WIdO hat die Einsparpotenziale durch den
    verpflichtenden Biosimilar-Einsatz - sofern mindestens ein gemeinsames
    Anwendungsgebiet in den Zulassungsunterlagen zu finden ist - bei der Abgabe von
    Fertigarzneimitteln berechnet, die durch einen Preiswettbewerb im
    biosimilarfähigen Markt realisiert werden könnten. Diese umfassen mit
    Nettokosten von 4,23 Milliarden Euro den größten Teil des biosimilarfähigen
    Marktes. Basierend auf der Austauschliste des G-BA und unter Berücksichtigung
    der Applikationsformen wurde in einem konservativen Szenario ein Preisabschlag
    von 30 Prozent auf die Preise des Referenzarzneimittels sowie eine
    Umstellungsquote von 60 Prozent auf das wirtschaftlichste Arzneimittel
    angenommen. Bei diesem ergäben sich Einsparungen in Höhe von 693,3 Millionen
    Euro pro Jahr. In einem ambitionierteren Szenario wird von einer Preisreduktion
    ausgehend vom Referenzarzneimittel von 70 Prozent und einer Umstellungsquote von
    80 Prozent auf das wirtschaftlichste Arzneimittel ausgegangen. In diesem
