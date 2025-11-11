Einsparungen von bis zu 2,3 Milliarden Euro durch flächendeckenden Biosimilar-Einsatz möglich

Berlin (ots) - Verpflichtenden Austausch von Biosimilars in der Apothekeverbindlich regelnIm biosimilarfähigen Arzneimittelmarkt bestehen weiterhin erheblicheWirtschaftlichkeitspotenziale, die kurzfristig gehoben werden können. Das zeigteine aktuelle Berechnung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO).Demnach summierten sich die Nettokosten aller grundsätzlich austauschfähigenbiosimilarfähigen Fertigarzneimittel im Jahr 2024 auf 4,23 Milliarden Euro. DerGemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat im Juni ein Beratungsverfahren zurAusweitung der Biosimilar-Substitution eingeleitet und führt in diesen Tagendazu eine Anhörung durch. Künftig könnten damit weitere hochpreisige biologischeFertigarzneimittel (Biologika) durch gleichwertige Biosimilars (Zweitanbietervon biologischen Arzneimitteln) ersetzt werden, sofern sie durch den G-BA alsaustauschfähig eingestuft werden. In einem dann möglichen Preiswettbewerb ließensich laut WIdO, je nach Umsetzungsgrad, jährliche Einsparungen in Höhe von biszu 2,33 Milliarden Euro erzielen. "Damit die aus anderen europäischen Ländernbekannten Preisnachlässe auch in Deutschland auf diesem stetig wachsenden Marktrealisiert werden können, muss der Gesetzgeber allerdings den verbindlichenAustausch der Biosimilars in der Apotheke erweitern, analog der Regelung zu denGenerika", so Helmut Schröder, Geschäftsführer des WIdO.Der gesamte biosimilarfähige Markt wächst rasant - mit Nettokosten in Höhe von5,66 Milliarden Euro im Jahr 2024. Das WIdO hat die Einsparpotenziale durch denverpflichtenden Biosimilar-Einsatz - sofern mindestens ein gemeinsamesAnwendungsgebiet in den Zulassungsunterlagen zu finden ist - bei der Abgabe vonFertigarzneimitteln berechnet, die durch einen Preiswettbewerb imbiosimilarfähigen Markt realisiert werden könnten. Diese umfassen mitNettokosten von 4,23 Milliarden Euro den größten Teil des biosimilarfähigenMarktes. Basierend auf der Austauschliste des G-BA und unter Berücksichtigungder Applikationsformen wurde in einem konservativen Szenario ein Preisabschlagvon 30 Prozent auf die Preise des Referenzarzneimittels sowie eineUmstellungsquote von 60 Prozent auf das wirtschaftlichste Arzneimittelangenommen. Bei diesem ergäben sich Einsparungen in Höhe von 693,3 MillionenEuro pro Jahr. In einem ambitionierteren Szenario wird von einer Preisreduktionausgehend vom Referenzarzneimittel von 70 Prozent und einer Umstellungsquote von80 Prozent auf das wirtschaftlichste Arzneimittel ausgegangen. In diesem