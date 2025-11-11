Einsparungen von bis zu 2,3 Milliarden Euro durch flächendeckenden Biosimilar-Einsatz möglich
Berlin (ots) - Verpflichtenden Austausch von Biosimilars in der Apotheke
verbindlich regeln
Im biosimilarfähigen Arzneimittelmarkt bestehen weiterhin erhebliche
Wirtschaftlichkeitspotenziale, die kurzfristig gehoben werden können. Das zeigt
eine aktuelle Berechnung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO).
Demnach summierten sich die Nettokosten aller grundsätzlich austauschfähigen
biosimilarfähigen Fertigarzneimittel im Jahr 2024 auf 4,23 Milliarden Euro. Der
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat im Juni ein Beratungsverfahren zur
Ausweitung der Biosimilar-Substitution eingeleitet und führt in diesen Tagen
dazu eine Anhörung durch. Künftig könnten damit weitere hochpreisige biologische
Fertigarzneimittel (Biologika) durch gleichwertige Biosimilars (Zweitanbieter
von biologischen Arzneimitteln) ersetzt werden, sofern sie durch den G-BA als
austauschfähig eingestuft werden. In einem dann möglichen Preiswettbewerb ließen
sich laut WIdO, je nach Umsetzungsgrad, jährliche Einsparungen in Höhe von bis
zu 2,33 Milliarden Euro erzielen. "Damit die aus anderen europäischen Ländern
bekannten Preisnachlässe auch in Deutschland auf diesem stetig wachsenden Markt
realisiert werden können, muss der Gesetzgeber allerdings den verbindlichen
Austausch der Biosimilars in der Apotheke erweitern, analog der Regelung zu den
Generika", so Helmut Schröder, Geschäftsführer des WIdO.
Der gesamte biosimilarfähige Markt wächst rasant - mit Nettokosten in Höhe von
5,66 Milliarden Euro im Jahr 2024. Das WIdO hat die Einsparpotenziale durch den
verpflichtenden Biosimilar-Einsatz - sofern mindestens ein gemeinsames
Anwendungsgebiet in den Zulassungsunterlagen zu finden ist - bei der Abgabe von
Fertigarzneimitteln berechnet, die durch einen Preiswettbewerb im
biosimilarfähigen Markt realisiert werden könnten. Diese umfassen mit
Nettokosten von 4,23 Milliarden Euro den größten Teil des biosimilarfähigen
Marktes. Basierend auf der Austauschliste des G-BA und unter Berücksichtigung
der Applikationsformen wurde in einem konservativen Szenario ein Preisabschlag
von 30 Prozent auf die Preise des Referenzarzneimittels sowie eine
Umstellungsquote von 60 Prozent auf das wirtschaftlichste Arzneimittel
angenommen. Bei diesem ergäben sich Einsparungen in Höhe von 693,3 Millionen
Euro pro Jahr. In einem ambitionierteren Szenario wird von einer Preisreduktion
ausgehend vom Referenzarzneimittel von 70 Prozent und einer Umstellungsquote von
80 Prozent auf das wirtschaftlichste Arzneimittel ausgegangen. In diesem
