Bad Soden, Deutschland; Hanoi, Vietnam (ots) - Unterzeichnungszeremonie des

Joint-Venture-Vertrags zur Gründung eines Industriegasproduktionsunternehmens in

Cái Mép zwischen Petrovietnam Chemical and Services Corporation und Messer SE &

Co. KGaA



Petrovietnam Chemical and Services Corporation (PVChem), ein Mitglied der

Vietnam National Industry and Energy Group (Petrovietnam), und der deutsche

Industriegasespezialist Messer SE & Co. KGaA haben einen Joint-Venture-Vertrag

zur Gründung der Cái Mép Industrial Gases Co. Ltd. unterzeichnet. Das Joint

Venture wird in die Entwicklung einer Industriegasproduktionsanlage im Cái Mép

Industrial Park, Cái Mép Ward, Ho-Chi-Minh-Stadt, mit einer Kapazität von

200.000 Tonnen pro Jahr und einer Gesamtinvestition von rund 35 Millionen

US-Dollar investieren. Der Baubeginn ist für Ende 2026 vorgesehen, die

kommerzielle Inbetriebnahme für Ende 2028.





Die Anlage in Cái Mép wurde im Einklang mit Modellen zur grünen undkreislaufwirtschaftlichen Wirtschaft konzipiert und nutzt die Kälteenergie ausdem Speichersystem für flüssiges Erdgas (LNG, Liquid Natural Gas) von PVGas zurTiefkühlung des Gasabscheidungsprozesses. Die Anlage soll dieWertschöpfungskette von Petrovietnam für LNG, Industriegase und sauberer Energiestrategisch schlißen. Sie soll die Energieeffizienz verbessern,Treibhausgas-Emissionen verringern und zur optimierten Nutzung der bestehendenGasinfrastruktur beitragen.Das Projekt nutzt die europäische Cryogenic Air Separation (CAS)-Technologie inKombination mit der Rückgewinnung der beim LNG-Regasifizierungsprozessentstehenden Kälteenergie. Diese Technik reduziert den Strom- undKühlwasserverbrauch erheblich, wodurch die indirekten Treibhausgas-Emissionengesenkt und die Gesamtumweltbilanz verbessert werden.Dies gilt nicht nur als ein wegweisendes Projekt in den Bereichen Energiewende,grüne Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft, das die Wertschöpfungskette vonPetrovietnam verbindet und von PVChem umgesetzt wird, um einen Beitrag zurnationalen Energiestrategie zu leisten, sondern auch als wegweisendes Projektfür Industriegasespezialist Messer, das sein starkes Engagement für den Übergangzu einer grünen Produktion durch die Verringerung von Treibhausgas-Emissionenund Energieeinsparungen in Bezug auf Strom und Wasser unterstreicht.Le Manh Hung, Vorsitzender von Petrovietnam, betonte: "Das Joint-Venture-Projektvon Messer und PVChem ist ein konkreter Schritt zur Umsetzung der Strategie vonPetrovietnam für grüne Energie und Kreislaufwirtschaft, die mit den ZielenVietnams zur CO2-Neutralität im Einklang steht."