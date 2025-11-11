    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas
    Messer und PVChem gründen Joint-Venture zur Industriegaseproduktion (FOTO)

    Bad Soden, Deutschland; Hanoi, Vietnam (ots) - Unterzeichnungszeremonie des
    Joint-Venture-Vertrags zur Gründung eines Industriegasproduktionsunternehmens in
    Cái Mép zwischen Petrovietnam Chemical and Services Corporation und Messer SE &
    Co. KGaA

    Petrovietnam Chemical and Services Corporation (PVChem), ein Mitglied der
    Vietnam National Industry and Energy Group (Petrovietnam), und der deutsche
    Industriegasespezialist Messer SE & Co. KGaA haben einen Joint-Venture-Vertrag
    zur Gründung der Cái Mép Industrial Gases Co. Ltd. unterzeichnet. Das Joint
    Venture wird in die Entwicklung einer Industriegasproduktionsanlage im Cái Mép
    Industrial Park, Cái Mép Ward, Ho-Chi-Minh-Stadt, mit einer Kapazität von
    200.000 Tonnen pro Jahr und einer Gesamtinvestition von rund 35 Millionen
    US-Dollar investieren. Der Baubeginn ist für Ende 2026 vorgesehen, die
    kommerzielle Inbetriebnahme für Ende 2028.

    Die Anlage in Cái Mép wurde im Einklang mit Modellen zur grünen und
    kreislaufwirtschaftlichen Wirtschaft konzipiert und nutzt die Kälteenergie aus
    dem Speichersystem für flüssiges Erdgas (LNG, Liquid Natural Gas) von PVGas zur
    Tiefkühlung des Gasabscheidungsprozesses. Die Anlage soll die
    Wertschöpfungskette von Petrovietnam für LNG, Industriegase und sauberer Energie
    strategisch schlißen. Sie soll die Energieeffizienz verbessern,
    Treibhausgas-Emissionen verringern und zur optimierten Nutzung der bestehenden
    Gasinfrastruktur beitragen.

    Das Projekt nutzt die europäische Cryogenic Air Separation (CAS)-Technologie in
    Kombination mit der Rückgewinnung der beim LNG-Regasifizierungsprozess
    entstehenden Kälteenergie. Diese Technik reduziert den Strom- und
    Kühlwasserverbrauch erheblich, wodurch die indirekten Treibhausgas-Emissionen
    gesenkt und die Gesamtumweltbilanz verbessert werden.

    Dies gilt nicht nur als ein wegweisendes Projekt in den Bereichen Energiewende,
    grüne Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft, das die Wertschöpfungskette von
    Petrovietnam verbindet und von PVChem umgesetzt wird, um einen Beitrag zur
    nationalen Energiestrategie zu leisten, sondern auch als wegweisendes Projekt
    für Industriegasespezialist Messer, das sein starkes Engagement für den Übergang
    zu einer grünen Produktion durch die Verringerung von Treibhausgas-Emissionen
    und Energieeinsparungen in Bezug auf Strom und Wasser unterstreicht.

    Le Manh Hung, Vorsitzender von Petrovietnam, betonte: "Das Joint-Venture-Projekt
    von Messer und PVChem ist ein konkreter Schritt zur Umsetzung der Strategie von
    Petrovietnam für grüne Energie und Kreislaufwirtschaft, die mit den Zielen
    Vietnams zur CO2-Neutralität im Einklang steht."
