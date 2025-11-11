Messer und PVChem gründen Joint-Venture zur Industriegaseproduktion (FOTO)
Bad Soden, Deutschland; Hanoi, Vietnam (ots) - Unterzeichnungszeremonie des
Joint-Venture-Vertrags zur Gründung eines Industriegasproduktionsunternehmens in
Cái Mép zwischen Petrovietnam Chemical and Services Corporation und Messer SE &
Co. KGaA
Petrovietnam Chemical and Services Corporation (PVChem), ein Mitglied der
Vietnam National Industry and Energy Group (Petrovietnam), und der deutsche
Industriegasespezialist Messer SE & Co. KGaA haben einen Joint-Venture-Vertrag
zur Gründung der Cái Mép Industrial Gases Co. Ltd. unterzeichnet. Das Joint
Venture wird in die Entwicklung einer Industriegasproduktionsanlage im Cái Mép
Industrial Park, Cái Mép Ward, Ho-Chi-Minh-Stadt, mit einer Kapazität von
200.000 Tonnen pro Jahr und einer Gesamtinvestition von rund 35 Millionen
US-Dollar investieren. Der Baubeginn ist für Ende 2026 vorgesehen, die
kommerzielle Inbetriebnahme für Ende 2028.
Joint-Venture-Vertrags zur Gründung eines Industriegasproduktionsunternehmens in
Cái Mép zwischen Petrovietnam Chemical and Services Corporation und Messer SE &
Co. KGaA
Petrovietnam Chemical and Services Corporation (PVChem), ein Mitglied der
Vietnam National Industry and Energy Group (Petrovietnam), und der deutsche
Industriegasespezialist Messer SE & Co. KGaA haben einen Joint-Venture-Vertrag
zur Gründung der Cái Mép Industrial Gases Co. Ltd. unterzeichnet. Das Joint
Venture wird in die Entwicklung einer Industriegasproduktionsanlage im Cái Mép
Industrial Park, Cái Mép Ward, Ho-Chi-Minh-Stadt, mit einer Kapazität von
200.000 Tonnen pro Jahr und einer Gesamtinvestition von rund 35 Millionen
US-Dollar investieren. Der Baubeginn ist für Ende 2026 vorgesehen, die
kommerzielle Inbetriebnahme für Ende 2028.
Die Anlage in Cái Mép wurde im Einklang mit Modellen zur grünen und
kreislaufwirtschaftlichen Wirtschaft konzipiert und nutzt die Kälteenergie aus
dem Speichersystem für flüssiges Erdgas (LNG, Liquid Natural Gas) von PVGas zur
Tiefkühlung des Gasabscheidungsprozesses. Die Anlage soll die
Wertschöpfungskette von Petrovietnam für LNG, Industriegase und sauberer Energie
strategisch schlißen. Sie soll die Energieeffizienz verbessern,
Treibhausgas-Emissionen verringern und zur optimierten Nutzung der bestehenden
Gasinfrastruktur beitragen.
Das Projekt nutzt die europäische Cryogenic Air Separation (CAS)-Technologie in
Kombination mit der Rückgewinnung der beim LNG-Regasifizierungsprozess
entstehenden Kälteenergie. Diese Technik reduziert den Strom- und
Kühlwasserverbrauch erheblich, wodurch die indirekten Treibhausgas-Emissionen
gesenkt und die Gesamtumweltbilanz verbessert werden.
Dies gilt nicht nur als ein wegweisendes Projekt in den Bereichen Energiewende,
grüne Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft, das die Wertschöpfungskette von
Petrovietnam verbindet und von PVChem umgesetzt wird, um einen Beitrag zur
nationalen Energiestrategie zu leisten, sondern auch als wegweisendes Projekt
für Industriegasespezialist Messer, das sein starkes Engagement für den Übergang
zu einer grünen Produktion durch die Verringerung von Treibhausgas-Emissionen
und Energieeinsparungen in Bezug auf Strom und Wasser unterstreicht.
Le Manh Hung, Vorsitzender von Petrovietnam, betonte: "Das Joint-Venture-Projekt
von Messer und PVChem ist ein konkreter Schritt zur Umsetzung der Strategie von
Petrovietnam für grüne Energie und Kreislaufwirtschaft, die mit den Zielen
Vietnams zur CO2-Neutralität im Einklang steht."
kreislaufwirtschaftlichen Wirtschaft konzipiert und nutzt die Kälteenergie aus
dem Speichersystem für flüssiges Erdgas (LNG, Liquid Natural Gas) von PVGas zur
Tiefkühlung des Gasabscheidungsprozesses. Die Anlage soll die
Wertschöpfungskette von Petrovietnam für LNG, Industriegase und sauberer Energie
strategisch schlißen. Sie soll die Energieeffizienz verbessern,
Treibhausgas-Emissionen verringern und zur optimierten Nutzung der bestehenden
Gasinfrastruktur beitragen.
Das Projekt nutzt die europäische Cryogenic Air Separation (CAS)-Technologie in
Kombination mit der Rückgewinnung der beim LNG-Regasifizierungsprozess
entstehenden Kälteenergie. Diese Technik reduziert den Strom- und
Kühlwasserverbrauch erheblich, wodurch die indirekten Treibhausgas-Emissionen
gesenkt und die Gesamtumweltbilanz verbessert werden.
Dies gilt nicht nur als ein wegweisendes Projekt in den Bereichen Energiewende,
grüne Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft, das die Wertschöpfungskette von
Petrovietnam verbindet und von PVChem umgesetzt wird, um einen Beitrag zur
nationalen Energiestrategie zu leisten, sondern auch als wegweisendes Projekt
für Industriegasespezialist Messer, das sein starkes Engagement für den Übergang
zu einer grünen Produktion durch die Verringerung von Treibhausgas-Emissionen
und Energieeinsparungen in Bezug auf Strom und Wasser unterstreicht.
Le Manh Hung, Vorsitzender von Petrovietnam, betonte: "Das Joint-Venture-Projekt
von Messer und PVChem ist ein konkreter Schritt zur Umsetzung der Strategie von
Petrovietnam für grüne Energie und Kreislaufwirtschaft, die mit den Zielen
Vietnams zur CO2-Neutralität im Einklang steht."
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte