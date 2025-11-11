Wells Fargo sieht Bullenmarkt intakt: S&P 500 bei über 7000 Punkten incoming

Zwar wirkten die Liquiditätsbedingungen zu Jahresbeginn noch angespannt, doch inzwischen zeigen sich deutliche Verbesserungen: Der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) hat sich nahezu normalisiert, das Treasury General Account befindet sich auf dem höchsten Stand seit der Pandemie, und die quantitative Straffung nähert sich ihrem Ende – all das deutet auf eine Lockerung der Liquidität in den kommenden Monaten hin.

Aktienstratege Ohsung Kwon nahm sich fünf gängigen Bären-Argumenten an und hält zugleich am Jahresendziel für den S&P 500 von 7.100 Punkten fest.

Während die Zahl der Kündigungs- und Entlassungsgespräche wieder das Niveau der COVID-Zeit erreicht hat, ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember auf 63 Prozent gefallen.

"Entweder die Wirtschaft stabilisiert sich dank höherer Steuerrückzahlungen und einer Wiederöffnung der Regierung, oder der Zinsmarkt wird weitere Senkungen einpreisen", meint Kwon. "Solange die Konjunktur nicht massiv in rezessive Zustände abrutscht, sind beide Szenarien positiv für Aktien."

Eine mögliche Korrektur von über zehn Prozent bleibt ein wiederkehrendes Thema, doch laut Wells Fargo ist das historisch völlig normal: Solche Rücksetzer treten im Schnitt einmal pro Jahr seit 1950 auf.

Die zunehmenden KI-bezogenen Investitionsausgaben der großen Hyperscaler könnten den freien Cashflow zwar kurzfristig belasten, doch Wells betrachtet diese Ausgaben als notwendig, nicht übertrieben. Das anhaltend hohe Investitionstempo dürfte vor allem Anbieter von KI-Infrastruktur begünstigen – die Hauptprofiteure des laufenden Ausbaus.

Auch wenn die Bewertungen auf den ersten Blick hoch erscheinen, betont die Bank, dass Gewinnwachstum genauso entscheidend sei. Da für die kommenden Jahre robustes EPS-Wachstum prognostiziert wird, bleibe das Gesamtertragspotenzial der Aktienmärkte stark.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion