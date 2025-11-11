    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWells Fargo AktievorwärtsNachrichten zu Wells Fargo

    Wells Fargo sieht Bullenmarkt intakt: S&P 500 bei über 7000 Punkten incoming

    Wells Fargo hat ein mögliches Kaufsignal am Markt ausgemacht und bleibt bei seiner optimistischen Einschätzung für die Aktienmärkte.

    • Wells Fargo sieht Kaufsignal und bleibt optimistisch.
    • Liquiditätsbedingungen verbessern sich, Zinssenkung möglich.
    • Korrekturen über 10% sind historisch normal, keine Panik.
    Foto: J. David Ake/AP/dpa

    Aktienstratege Ohsung Kwon nahm sich fünf gängigen Bären-Argumenten an und hält zugleich am Jahresendziel für den S&P 500 von 7.100 Punkten fest.

    Zwar wirkten die Liquiditätsbedingungen zu Jahresbeginn noch angespannt, doch inzwischen zeigen sich deutliche Verbesserungen: Der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) hat sich nahezu normalisiert, das Treasury General Account befindet sich auf dem höchsten Stand seit der Pandemie, und die quantitative Straffung nähert sich ihrem Ende – all das deutet auf eine Lockerung der Liquidität in den kommenden Monaten hin.

    Während die Zahl der Kündigungs- und Entlassungsgespräche wieder das Niveau der COVID-Zeit erreicht hat, ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember auf 63 Prozent gefallen.

    "Entweder die Wirtschaft stabilisiert sich dank höherer Steuerrückzahlungen und einer Wiederöffnung der Regierung, oder der Zinsmarkt wird weitere Senkungen einpreisen", meint Kwon. "Solange die Konjunktur nicht massiv in rezessive Zustände abrutscht, sind beide Szenarien positiv für Aktien."

    Eine mögliche Korrektur von über zehn Prozent bleibt ein wiederkehrendes Thema, doch laut Wells Fargo ist das historisch völlig normal: Solche Rücksetzer treten im Schnitt einmal pro Jahr seit 1950 auf.

    S&P 500

    -0,23 %
    +0,68 %
    +2,98 %
    +6,87 %
    +13,66 %
    +81,80 %
    +92,79 %
    +228,05 %
    +520,21 %
    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Die zunehmenden KI-bezogenen Investitionsausgaben der großen Hyperscaler könnten den freien Cashflow zwar kurzfristig belasten, doch Wells betrachtet diese Ausgaben als notwendig, nicht übertrieben. Das anhaltend hohe Investitionstempo dürfte vor allem Anbieter von KI-Infrastruktur begünstigen – die Hauptprofiteure des laufenden Ausbaus.

    Auch wenn die Bewertungen auf den ersten Blick hoch erscheinen, betont die Bank, dass Gewinnwachstum genauso entscheidend sei. Da für die kommenden Jahre robustes EPS-Wachstum prognostiziert wird, bleibe das Gesamtertragspotenzial der Aktienmärkte stark.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



