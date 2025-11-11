Aktien mit extremer Performance im DAX am 11.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas

Das Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Nach einem Rückgang von 260€ auf 141€ wird die Unterstützung bei 141€ als entscheidend angesehen. Ohne positive Nachrichten wird ein Anstieg über 200€ als unwahrscheinlich erachtet. Warburg hingegen sieht Adidas trotz der Kursverluste als attraktiv an, was auf eine Diskrepanz zwischen Marktstimmung und fundamentaler Bewertung hinweist.