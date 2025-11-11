Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 11.11.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Continental
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 1
Performance 1M: +17,61 %
Merck
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 2
Performance 1M: -5,36 %
adidas
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 3
Performance 1M: -14,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Nach einem Rückgang von 260€ auf 141€ wird die Unterstützung bei 141€ als entscheidend angesehen. Ohne positive Nachrichten wird ein Anstieg über 200€ als unwahrscheinlich erachtet. Warburg hingegen sieht Adidas trotz der Kursverluste als attraktiv an, was auf eine Diskrepanz zwischen Marktstimmung und fundamentaler Bewertung hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 4
Performance 1M: -4,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Unsicherheit und Volatilität. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um 4%, was auf Gewinnmitnahmen und Daytrading zurückzuführen ist. Während einige Anleger die hohe Bewertung kritisch sehen und vor einer Bullenfalle warnen, betonen andere die stabilen Auftragsbücher und die strategische Bedeutung des Unternehmens für Deutschland und Europa.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Vonovia
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 5
Performance 1M: -6,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Vonovia im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine negative Tendenz, mit dem Kurs unter der Unterstützungszone. Analysten prognostizieren jedoch über 40% Kurspotenzial. Die steigenden Mieten und die hohe Nachfrage nach Wohnraum stärken die fundamentalen Daten. Die 25€-Marke wird als wichtige Unterstützung angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Vonovia eingestellt.
Bayer
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 6
Performance 1M: -4,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine stagnierende Tendenz. Anleger äußern Bedenken bezüglich der hohen Schulden und rechtlichen Unsicherheiten, sehen jedoch Potenzial bei einer Klärung dieser Themen. Technische Analysen deuten auf eine Seitwärtsbewegung hin, mit Widerständen bei 25,80 und 26 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 24,32%
|PUT: 75,68%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -51,35 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
