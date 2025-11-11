Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
IONOS Group
Tagesperformance: -17,55 %
Tagesperformance: -17,55 %
Platz 1
Performance 1M: -2,76 %
Performance 1M: -2,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IONOS Group
Das Anleger-Sentiment zu IONOS Group im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Trotz positiver Geschäftszahlen für 2025 (Umsatz +6,2%, EBITDA +20,8%) fiel der Kurs in den letzten 14 Tagen um 10%. Analysten sind gespalten: Fundamental positiv, technisch negativ. Der Kurs fiel unter wichtige Unterstützungsmarken, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IONOS Group eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: -8,74 %
Tagesperformance: -8,74 %
Platz 2
Performance 1M: -9,64 %
Performance 1M: -9,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Kursrückgangs von 8% in den letzten 14 Tagen wird das starke Auftragsbuch und die positive Zukunft durch das Rüstungsprogramm hervorgehoben. Einige Anleger sehen die Aktie jedoch als überbewertet und warnen vor der hohen Volatilität. Viele glauben dennoch an das langfristige Wachstum und nutzen die Schwankungen für Käufe.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
United Internet
Tagesperformance: -7,58 %
Tagesperformance: -7,58 %
Platz 3
Performance 1M: +4,84 %
Performance 1M: +4,84 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +5,94 %
Tagesperformance: +5,94 %
Platz 4
Performance 1M: +23,54 %
Performance 1M: +23,54 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 5
Performance 1M: -10,19 %
Performance 1M: -10,19 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,56 %
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 6
Performance 1M: +7,69 %
Performance 1M: +7,69 %
PNE
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 7
Performance 1M: -17,40 %
Performance 1M: -17,40 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,31 %
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 8
Performance 1M: -6,99 %
Performance 1M: -6,99 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte