Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 11.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Unsicherheit und Volatilität. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um 4%, was auf Gewinnmitnahmen und Daytrading zurückzuführen ist. Während einige Anleger die hohe Bewertung kritisch sehen und vor einer Bullenfalle warnen, betonen andere die stabilen Auftragsbücher und die strategische Bedeutung des Unternehmens für Deutschland und Europa.