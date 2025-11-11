Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 11.11.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +7,27 %
Platz 1
Performance 1M: -5,80 %
Hermes International
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 2
Performance 1M: +3,67 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 3
Performance 1M: -4,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Unsicherheit und Volatilität. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um 4%, was auf Gewinnmitnahmen und Daytrading zurückzuführen ist. Während einige Anleger die hohe Bewertung kritisch sehen und vor einer Bullenfalle warnen, betonen andere die stabilen Auftragsbücher und die strategische Bedeutung des Unternehmens für Deutschland und Europa.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Ferrari
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 4
Performance 1M: +4,50 %
adidas
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 5
Performance 1M: -14,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das Anleger-Sentiment zu Adidas im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Nach einem Rückgang von 260€ auf 141€ wird die Unterstützung bei 141€ als entscheidend angesehen. Ohne positive Nachrichten wird ein Anstieg über 200€ als unwahrscheinlich erachtet. Warburg hingegen sieht Adidas trotz der Kursverluste als attraktiv an, was auf eine Diskrepanz zwischen Marktstimmung und fundamentaler Bewertung hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 6
Performance 1M: +14,50 %
Inditex
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 7
Performance 1M: +4,13 %
Bayer
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 8
Performance 1M: -4,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine stagnierende Tendenz. Anleger äußern Bedenken bezüglich der hohen Schulden und rechtlichen Unsicherheiten, sehen jedoch Potenzial bei einer Klärung dieser Themen. Technische Analysen deuten auf eine Seitwärtsbewegung hin, mit Widerständen bei 25,80 und 26 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
TotalEnergies
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 9
Performance 1M: +8,73 %
