Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 11.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2025 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 1
Performance 1M: +3,14 %
Lonza Group
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 2
Performance 1M: +1,87 %
Alcon
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 3
Performance 1M: +4,14 %
Partners Group Holding
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 4
Performance 1M: -4,55 %
Sika
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 5
Performance 1M: -11,28 %
Givaudan
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 6
Performance 1M: +1,87 %
Roche Holding
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 7
Performance 1M: -3,17 %
Nestle
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 8
Performance 1M: +5,90 %
