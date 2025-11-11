Knaus Tabbert AG: Produktionsplan 2025 angepasst, Quartalszahlen da!
Die Knaus Tabbert AG steht vor einer wegweisenden Herausforderung: Produktionspläne müssen neu gedacht werden. Lieferverschiebungen zwingen den Wohnmobilhersteller, seine Strategie für 2025 zu überdenken. Die erwartete EBITDA-Marge könnte am unteren Ende der Prognosen liegen. Durch gezielte Maßnahmen will Knaus Tabbert seine Marktposition stärken.
Foto: Knaus Tabbert AG
- Knaus Tabbert AG passt den Produktionsplan für 2025 aufgrund von Lieferverschiebungen eines wichtigen Chassis-Lieferanten an.
- Mögliche Produktionsaussetzungen und -verschiebungen in das Jahr 2026 werden in Betracht gezogen.
- Der Vorstand erwartet, dass die bereinigte EBITDA-Marge am unteren Ende der zuletzt kommunizierten Bandbreite liegen wird.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Umsatz von rund einer Milliarde Euro (1.000 Mio. EUR) prognostiziert.
- Im dritten Quartal 2025 erzielte Knaus Tabbert einen Konzernumsatz von 761,5 Mio. EUR, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Unternehmen setzt gezielte Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit um, einschließlich der Reduzierung von Beständen und der Optimierung des Produktportfolios.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Knaus Tabbert ist am 12.11.2025.
Der Kurs von Knaus Tabbert lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,860EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,41 % im Minus.
Minus.
-3,21 %
-3,02 %
-12,62 %
+3,67 %
-33,24 %
-48,47 %
-75,14 %
-79,44 %
