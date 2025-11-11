Industrielle Viehzucht gefährdet Klimaziele, wie bedeutsame internationale Studie zeigt
LONDON, UK / ACCESS Newswire / 11. November 2025 / Eine neue Studie in Animals zeigte auf, dass die industrielle Viehzucht eine der mächtigsten – und dennoch beharrlich vernachlässigten – Kräfte ist, die die Klima- und Biodiversitätskrise vorantreiben. Die Analyse „The Missing Target: Why Industrialized Animal Farming Must Be at the Core of the Climate Agenda“ fasst die Ergebnisse von 47 internationalen Studien zusammen und kommt zum Ergebnis, dass die Reduzierung der Tierproduktion und die Umstellung auf pflanzliche Ernährungssysteme unerlässlich sind, um die globalen Klimaziele zu erreichen.
Wichtige Erkenntnisse
- Weltweiten Studien zufolge trägt die Viehzucht jährlich schätzungsweise 12 bis 20 % zu den gesamten Treibhausgasemissionen bei, wobei die umfassendsten Studien die höchsten Werte ergaben.
- Die modernsten Berechnungsmethoden, die auch die Auswirkungen von Entwaldung, Grundschleppnetzfischerei und Kühleffekten bestimmter Luftschadstoffe berücksichtigen, zeigen, dass 52 % der heutigen globalen Erwärmung auf die Viehzucht zurückzuführen sind.
- Die Viehzucht nimmt über 80 % des Agrarlandes ein, liefert jedoch nur 18 % der Kalorien und 37 % der Proteine, die weltweit konsumiert werden, was es schwierig macht, den Bedarf einer schnell wachsenden zukünftigen Bevölkerung zu decken.
- Neben anderen durch Lebensmittel verursachten Umweltauswirkungen ist dieser Sektor auch für 50 % der Eutrophierung und 32 % der Bodenversauerung verantwortlich.
- In sich schnell entwickelnden Regionen, einschließlich der Schwellenländer, wird voraussichtlich der stärkste Anstieg der Emissionen aus der Viehzucht zu verzeichnen sein, sofern sich die Produktionstrends nicht ändern.
- Studien zur biologischen Vielfalt zeigen, dass eine fleischreiche Ernährung zu einem drei- bis viermal höheren Verlust an biologischer Vielfalt führen kann als eine überwiegend pflanzliche Ernährung.
Warum eine Umstellung auf pflanzliche Ernährung wichtig ist
Die Analyse liefert überzeugende ökologische Argumente für eine Ernährungsumstellung. Eine Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung würde die Treibhausgasemissionen erheblich senken, den Druck auf Wälder und Süßwassersysteme verringern und die Nährstoffverschmutzung durch Futterpflanzen und Gülle eindämmen. Eine solche Umstellung würde nicht nur die Auswirkungen auf das Klima mildern, sondern auch zur Wiederherstellung von Ökosystemen und zum Schutz der Tierwelt beitragen.