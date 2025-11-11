Antrag auf Corona-Hilfe: Haben Steuerberater ihre Mandanten abgezockt?

Die Corona-Pandemie hat weite Teile der Bevölkerung auf eine extreme Belastungsprobe gestellt. Viele Selbständige und Unternehmer standen wirtschaftlich vor der Existenzfrage. Der Staat sprang dabei in vielfacher Form ein, beispielsweise mit der Corona-Soforthilfe 2020.

Doch wie häufig, wenn es um öffentliche Gelder geht, war die Antragstellung kompliziert und bürokratisch. Deshalb griffen viele Selbständige auf die Hilfe von Steuerberatern zurück. In der Praxis stellten dann diese anhand der ihnen vorliegenden Steuerdaten die Anträge für ihre Mandanten. Dabei galt es, elektronische Formulare mit einem Umfang von 4-8 Seiten auszufüllen und abzusenden. Für diese Tätigkeit wurden teilweise von Steuerberatern Honorare in Rechnung gestellt, die jenseits von Gut und Böse liegen.

In einem Fall, der der Interessengemeinschaft Widerruf vorliegt, berechnete ein Steuerberater für das Ausfüllen und Absenden des Antrags mehr als 13.000 Euro. Er legt dabei einen Stundensatz von 150 Euro netto zugrunde. Um auf die erstaunliche Gesamtsumme für seine Rechnung zu kommen, gibt er an, für das Ausfüllen des achtseitigen Antrags mehr als 70 Stunden benötigt zu haben.

Nun gibt es eine Gebührenordnung, die regelt, in welcher Höhe ein Steuerberater seine Tätigkeit im Normalfall abrechnet. Dabei werden die einzelnen Aufgaben eines Steuerberaters in der Regel unabhängig vom konkreten Zeitaufwand nach dem sogenannten Zehntelsatz honoriert.

Von dieser Gebührenordnung dürfen Steuerberater in eng definierten Fällen im Rahmen einer sogenannten Vergütungsvereinbarung abweichen. Vor dem Hintergrund der Sondersituation Corona hat beispielsweise eine Steuerberaterkammer eine Vertragsvereinbarung („Zusatzvereinbarung zur Beantragung der Gewährung der Überbrückungshilfe“) erarbeitet, mit deren Hilfe Steuerberater ihre Dienstleistung auf Basis eines Stundensatzes anbieten können.

Doch diese Zusatzvereinbarung erfüllt unserer Ansicht nach die Anforderungen (§ 4 StBVV) nicht, um von der Gebührenordnung abzuweichen. Das bedeutet: Je nachdem, welche Vereinbarung zwischen Mandant und Steuerberater geschlossen wurde, kann eine Abrechnung nach Stundensätzen bei der Beantragung von Corona-Hilfen nichtig sein. Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, gilt es zu überprüfen, ob die angesetzte Stundenzahl für die Anmeldung nachvollziehbar und realistisch ist.

Denn auch hier ist die Vergütungsverordnung für Steuerberater eindeutig (§4, Abs. 2 StBVV): „Ist eine vereinbarte Vergütung unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch, so kann sie im Rechtsstreit auf den angemessenen Betrag bis zur Höhe der sich aus dieser Verordnung ergebenden Vergütung herabgesetzt werden.“

