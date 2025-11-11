Viatris - Aktie mit Kurssprung +4,97 % - 11.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Viatris Aktie. Mit einer Performance von +4,97 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Viatris Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,23 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,1650€, mit einem Plus von +4,97 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Viatris verbessert den Zugang zu Medikamenten weltweit. Es bietet Generika, Markenmedikamente und rezeptfreie Produkte an. Als bedeutender Akteur im Pharmamarkt konkurriert es mit Teva, Sandoz und Dr. Reddy's. Viatris' Alleinstellungsmerkmal ist sein umfangreiches Portfolio und seine globale Präsenz.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +6,60 % bei Viatris.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Viatris Aktie damit um -3,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Viatris -26,42 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,32 % geändert.

Viatris Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,25 % 1 Monat +4,58 % 3 Monate +6,60 % 1 Jahr -27,40 %

Informationen zur Viatris Aktie

Es gibt 1 Mrd. Viatris Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,53 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Viatris Aktie jetzt kaufen?

Ob die Viatris Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Viatris Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.