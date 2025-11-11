    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chemie- und Raffineriepakt NRW ist Vorbild für den Bund / Industriestandort Deutschland unter Druck

    Berlin (ots) - Der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie begrüßt den
    "Chemie- und Raffineriepakt NRW", der beim nordrhein-westfälischen Chemie-Gipfel
    in Düsseldorf unterzeichnet wurde. "Das Abkommen ist ein wichtiges
    industriepolitisches Signal und sollte als Vorbild für eine bundesweite
    Vereinbarung dienen", so en2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian Küchen.

    Mit dem Chemie- und Raffineriepakt setzen sich die nordrhein-westfälische
    Landesregierung, die Gewerkschaft IGBCE, der Verband der Chemischen Industrie
    NRW und en2x gemeinsam für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Raffinerie-
    und Chemiestandorte sowie für eine wettbewerbsfähige und zukunftsfähige
    Transformation der Kohlenwasserstoffwirtschaft ein. "Der Raffinerieindustrie
    fällt eine doppelte Schlüsselrolle in der industriellen Wertschöpfung in
    Deutschland zu. Hier entstehen zum einen die Grundprodukte, die in der
    chemischen Industrie weiterverarbeitet werden - ohne Raffinerie keine Chemie.
    Zum anderen bietet sie Versorgungssicherheit durch eine Kraftstoff-Produktion im
    eigenen Land. Das ist gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten und Krisen ein
    elementarer Bestandteil aktiver Sicherheitspolitik", so der
    en2x-Vorstandsvorsitzende Patrick Wendeler angesichts der Unterzeichnung des
    Paktes.

    Hintergrund sind die zunehmend schwierigen, auch im internationalen Vergleich
    nachteiligen Bedingungen, die die Kohlenwasserstoffwirtschaft und weitere
    energieintensive Branchen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Dazu zählen
    hohe Strom- und Gaspreise, steigende CO2-Vermeidungskosten sowie strenge
    Auflagen und viel Bürokratie. Wertschöpfungsketten und Arbeitsplätze sind akut
    gefährdet. Zugleich muss die Kohlenwasserstoffwirtschaft ihre zur Erreichung der
    Klimaziele notwendige Transformation weiter vorantreiben. Die dafür notwendige
    Molekülwende hin zu CO2-neutralen Rohstoffen und Produkten erfordert jedoch hohe
    Investitionen, um die Energie- und Grundstoffversorgung in Deutschland zunehmend
    klimaschonend sicherstellen zu können. "Da viele der rechtlichen Anpassungen ein
    dringendes Handeln auf Bundes- und EU-Ebene erfordern, ist es umso wichtiger,
    nun auch zeitnah auf Bundesebene einen Chemie- und Raffinerie-Gipfel
    einzuberufen, um gemeinsam Lösungen für die bestehenden Herausforderungen zu
    finden", sagt Prof. Christian Küchen. "Eine entsprechende Initiative des
    Bundeswirtschaftsministeriums würden wir sehr begrüßen. Viele der
    Herausforderungen der Chemieindustrie und der Raffinerien können nur gemeinsam
    gelöst werden."

    Pressekontakt:

    Rainer Diederichs, Alexander von Gersdorff

    en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.
    Georgenstraße 24
    10117 Berlin

    mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/6156243
    OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chemie- und Raffineriepakt NRW ist Vorbild für den Bund / Industriestandort Deutschland unter Druck Der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie begrüßt den "Chemie- und Raffineriepakt NRW", der beim nordrhein-westfälischen Chemie-Gipfel in Düsseldorf unterzeichnet wurde. "Das Abkommen ist ein wichtiges industriepolitisches Signal und sollte …