Chemie- und Raffineriepakt NRW ist Vorbild für den Bund / Industriestandort Deutschland unter Druck

Berlin (ots) - Der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie begrüßt den

"Chemie- und Raffineriepakt NRW", der beim nordrhein-westfälischen Chemie-Gipfel

in Düsseldorf unterzeichnet wurde. "Das Abkommen ist ein wichtiges

industriepolitisches Signal und sollte als Vorbild für eine bundesweite

Vereinbarung dienen", so en2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian Küchen.



Mit dem Chemie- und Raffineriepakt setzen sich die nordrhein-westfälische

Landesregierung, die Gewerkschaft IGBCE, der Verband der Chemischen Industrie

NRW und en2x gemeinsam für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Raffinerie-

und Chemiestandorte sowie für eine wettbewerbsfähige und zukunftsfähige

Transformation der Kohlenwasserstoffwirtschaft ein. "Der Raffinerieindustrie

fällt eine doppelte Schlüsselrolle in der industriellen Wertschöpfung in

Deutschland zu. Hier entstehen zum einen die Grundprodukte, die in der

chemischen Industrie weiterverarbeitet werden - ohne Raffinerie keine Chemie.

Zum anderen bietet sie Versorgungssicherheit durch eine Kraftstoff-Produktion im

eigenen Land. Das ist gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten und Krisen ein

elementarer Bestandteil aktiver Sicherheitspolitik", so der

en2x-Vorstandsvorsitzende Patrick Wendeler angesichts der Unterzeichnung des

Paktes.





Hintergrund sind die zunehmend schwierigen, auch im internationalen Vergleich

nachteiligen Bedingungen, die die Kohlenwasserstoffwirtschaft und weitere

energieintensive Branchen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Dazu zählen

hohe Strom- und Gaspreise, steigende CO2-Vermeidungskosten sowie strenge

Auflagen und viel Bürokratie. Wertschöpfungsketten und Arbeitsplätze sind akut

gefährdet. Zugleich muss die Kohlenwasserstoffwirtschaft ihre zur Erreichung der

Klimaziele notwendige Transformation weiter vorantreiben. Die dafür notwendige

Molekülwende hin zu CO2-neutralen Rohstoffen und Produkten erfordert jedoch hohe

Investitionen, um die Energie- und Grundstoffversorgung in Deutschland zunehmend

klimaschonend sicherstellen zu können. "Da viele der rechtlichen Anpassungen ein

dringendes Handeln auf Bundes- und EU-Ebene erfordern, ist es umso wichtiger,

nun auch zeitnah auf Bundesebene einen Chemie- und Raffinerie-Gipfel

einzuberufen, um gemeinsam Lösungen für die bestehenden Herausforderungen zu

finden", sagt Prof. Christian Küchen. "Eine entsprechende Initiative des

Bundeswirtschaftsministeriums würden wir sehr begrüßen. Viele der

Herausforderungen der Chemieindustrie und der Raffinerien können nur gemeinsam

gelöst werden."



