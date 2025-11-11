Chemie- und Raffineriepakt NRW ist Vorbild für den Bund / Industriestandort Deutschland unter Druck
Berlin (ots) - Der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie begrüßt den
"Chemie- und Raffineriepakt NRW", der beim nordrhein-westfälischen Chemie-Gipfel
in Düsseldorf unterzeichnet wurde. "Das Abkommen ist ein wichtiges
industriepolitisches Signal und sollte als Vorbild für eine bundesweite
Vereinbarung dienen", so en2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian Küchen.
Mit dem Chemie- und Raffineriepakt setzen sich die nordrhein-westfälische
Landesregierung, die Gewerkschaft IGBCE, der Verband der Chemischen Industrie
NRW und en2x gemeinsam für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Raffinerie-
und Chemiestandorte sowie für eine wettbewerbsfähige und zukunftsfähige
Transformation der Kohlenwasserstoffwirtschaft ein. "Der Raffinerieindustrie
fällt eine doppelte Schlüsselrolle in der industriellen Wertschöpfung in
Deutschland zu. Hier entstehen zum einen die Grundprodukte, die in der
chemischen Industrie weiterverarbeitet werden - ohne Raffinerie keine Chemie.
Zum anderen bietet sie Versorgungssicherheit durch eine Kraftstoff-Produktion im
eigenen Land. Das ist gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten und Krisen ein
elementarer Bestandteil aktiver Sicherheitspolitik", so der
en2x-Vorstandsvorsitzende Patrick Wendeler angesichts der Unterzeichnung des
Paktes.
"Chemie- und Raffineriepakt NRW", der beim nordrhein-westfälischen Chemie-Gipfel
in Düsseldorf unterzeichnet wurde. "Das Abkommen ist ein wichtiges
industriepolitisches Signal und sollte als Vorbild für eine bundesweite
Vereinbarung dienen", so en2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian Küchen.
Mit dem Chemie- und Raffineriepakt setzen sich die nordrhein-westfälische
Landesregierung, die Gewerkschaft IGBCE, der Verband der Chemischen Industrie
NRW und en2x gemeinsam für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Raffinerie-
und Chemiestandorte sowie für eine wettbewerbsfähige und zukunftsfähige
Transformation der Kohlenwasserstoffwirtschaft ein. "Der Raffinerieindustrie
fällt eine doppelte Schlüsselrolle in der industriellen Wertschöpfung in
Deutschland zu. Hier entstehen zum einen die Grundprodukte, die in der
chemischen Industrie weiterverarbeitet werden - ohne Raffinerie keine Chemie.
Zum anderen bietet sie Versorgungssicherheit durch eine Kraftstoff-Produktion im
eigenen Land. Das ist gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten und Krisen ein
elementarer Bestandteil aktiver Sicherheitspolitik", so der
en2x-Vorstandsvorsitzende Patrick Wendeler angesichts der Unterzeichnung des
Paktes.
Hintergrund sind die zunehmend schwierigen, auch im internationalen Vergleich
nachteiligen Bedingungen, die die Kohlenwasserstoffwirtschaft und weitere
energieintensive Branchen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Dazu zählen
hohe Strom- und Gaspreise, steigende CO2-Vermeidungskosten sowie strenge
Auflagen und viel Bürokratie. Wertschöpfungsketten und Arbeitsplätze sind akut
gefährdet. Zugleich muss die Kohlenwasserstoffwirtschaft ihre zur Erreichung der
Klimaziele notwendige Transformation weiter vorantreiben. Die dafür notwendige
Molekülwende hin zu CO2-neutralen Rohstoffen und Produkten erfordert jedoch hohe
Investitionen, um die Energie- und Grundstoffversorgung in Deutschland zunehmend
klimaschonend sicherstellen zu können. "Da viele der rechtlichen Anpassungen ein
dringendes Handeln auf Bundes- und EU-Ebene erfordern, ist es umso wichtiger,
nun auch zeitnah auf Bundesebene einen Chemie- und Raffinerie-Gipfel
einzuberufen, um gemeinsam Lösungen für die bestehenden Herausforderungen zu
finden", sagt Prof. Christian Küchen. "Eine entsprechende Initiative des
Bundeswirtschaftsministeriums würden wir sehr begrüßen. Viele der
Herausforderungen der Chemieindustrie und der Raffinerien können nur gemeinsam
gelöst werden."
Pressekontakt:
Rainer Diederichs, Alexander von Gersdorff
en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.
Georgenstraße 24
10117 Berlin
mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/6156243
OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.
nachteiligen Bedingungen, die die Kohlenwasserstoffwirtschaft und weitere
energieintensive Branchen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Dazu zählen
hohe Strom- und Gaspreise, steigende CO2-Vermeidungskosten sowie strenge
Auflagen und viel Bürokratie. Wertschöpfungsketten und Arbeitsplätze sind akut
gefährdet. Zugleich muss die Kohlenwasserstoffwirtschaft ihre zur Erreichung der
Klimaziele notwendige Transformation weiter vorantreiben. Die dafür notwendige
Molekülwende hin zu CO2-neutralen Rohstoffen und Produkten erfordert jedoch hohe
Investitionen, um die Energie- und Grundstoffversorgung in Deutschland zunehmend
klimaschonend sicherstellen zu können. "Da viele der rechtlichen Anpassungen ein
dringendes Handeln auf Bundes- und EU-Ebene erfordern, ist es umso wichtiger,
nun auch zeitnah auf Bundesebene einen Chemie- und Raffinerie-Gipfel
einzuberufen, um gemeinsam Lösungen für die bestehenden Herausforderungen zu
finden", sagt Prof. Christian Küchen. "Eine entsprechende Initiative des
Bundeswirtschaftsministeriums würden wir sehr begrüßen. Viele der
Herausforderungen der Chemieindustrie und der Raffinerien können nur gemeinsam
gelöst werden."
Pressekontakt:
Rainer Diederichs, Alexander von Gersdorff
en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.
Georgenstraße 24
10117 Berlin
mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/6156243
OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.
Autor folgen