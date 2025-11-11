Milliardenoffensive in Deutschland: Google zielt auf Europas Datenherz!

In Dietzenbach bei Frankfurt entsteht ein neues Rechenzentrum, während der bestehende Standort in Hanau erweitert wird. Auch die Google-Büros in München, Frankfurt und Berlin sollen wachsen. Laut Google wird das Programm bis 2029 jährlich rund 9.000 Arbeitsplätze in Deutschland sichern.

Google will in den kommenden vier Jahren rund 5,5 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Das gab Deutschlandchef Philipp Justus am Dienstag bekannt. Es ist das bisher größte Investitionsprogramm des Konzerns in der Bundesrepublik. Ziel sei es, die Cloud-Infrastruktur und Rechenleistung deutlich auszubauen, um die wachsende Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten zu bedienen.

Politische Unterstützung für "Zukunfts-Investition"

Vizekanzler Lars Klingbeil nannte die Google-Pläne "echte Zukunfts-Investitionen in Innovationen, Künstliche Intelligenz, die klimaneutrale Transformation und zukünftige Arbeitsplätze in Deutschland". Digitalminister Karsten Wildberger ergänzte:

"Wir wollen Deutschland zu einem führenden Standort für Rechenzentren in Europa machen."

Rhein-Main wird zum Cloud-Hotspot

Besonders stark profitiert die Rhein-Main-Region mit ihrem Internetknoten DE-CIX. Über diesen Datenaustauschpunkt können Betreiber gewaltige Datenmengen nahezu verzögerungsfrei übertragen.

Google will in Dietzenbach zudem Abwärme aus dem Rechenzentrum in das Fernwärmenetz der Energieversorgung Offenbach einspeisen. Damit könnten künftig mehr als 2.000 Haushalte mit Warmwasser und Wärme versorgt werden.

Grüner Strom rund um die Uhr

Um seine Klimaziele zu erreichen, setzt Google auf saubere Energie. Der Konzern verlängert seine Partnerschaft mit dem Energieunternehmen Engie bis 2030. Gemeinsam wollen beide Unternehmen die Stromversorgung für Google in Deutschland rund um die Uhr CO₂-frei gestalten. Bereits 2026 sollen laut Google mehr als 85 Prozent des Betriebs mit sauberer Energie laufen.

Engie betreibt in Deutschland Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen sowie Batteriespeicher und Pumpspeicherkraftwerke. Diese Kooperation soll nicht nur Googles Nachhaltigkeitsziele sichern, sondern auch zur Stabilität des deutschen Stromnetzes beitragen.

München wird zum Entwicklungszentrum

Neben Cloud- und Energieprojekten investiert Google auch in seine Büroflächen. In München entsteht in der historischen Arnulfpost ein neues Entwicklungszentrum mit 30.000 Quadratmetern Bürofläche für bis zu 1.500 Mitarbeiter. Nach Abschluss der Arbeiten Ende 2026 sollen Teile des Gebäudes öffentlich zugänglich sein.

Mit seiner Milliardenoffensive setzt Google ein deutliches Zeichen für Deutschlands digitale und klimaneutrale Zukunft – und verschärft zugleich den Wettbewerb um die technologische Vorherrschaft in Europa.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 248,9EUR auf Tradegate (11. November 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.

