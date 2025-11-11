    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Technologie & Infrastruktur

    517 Aufrufe 517 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliardenoffensive in Deutschland: Google zielt auf Europas Datenherz!

    Google investiert 5,5 Milliarden Euro in neue Rechenzentren und grüne Energie – ein Signal für Deutschlands Rolle als digitales Kraftzentrum Europas.

    Für Sie zusammengefasst
    • Google investiert 5,5 Mrd. Euro in Deutschland bis 2029.
    • Neue Rechenzentren in Dietzenbach und Hanau geplant.
    • München wird Entwicklungszentrum für 1.500 Mitarbeiter.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Technologie & Infrastruktur - Milliardenoffensive in Deutschland: Google zielt auf Europas Datenherz!
    Foto: Jens Niering - Jens Niering

    Google will in den kommenden vier Jahren rund 5,5 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Das gab Deutschlandchef Philipp Justus am Dienstag bekannt. Es ist das bisher größte Investitionsprogramm des Konzerns in der Bundesrepublik. Ziel sei es, die Cloud-Infrastruktur und Rechenleistung deutlich auszubauen, um die wachsende Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten zu bedienen.

    In Dietzenbach bei Frankfurt entsteht ein neues Rechenzentrum, während der bestehende Standort in Hanau erweitert wird. Auch die Google-Büros in München, Frankfurt und Berlin sollen wachsen. Laut Google wird das Programm bis 2029 jährlich rund 9.000 Arbeitsplätze in Deutschland sichern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    269,68€
    Basispreis
    1,90
    Ask
    × 13,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    309,53€
    Basispreis
    1,75
    Ask
    × 13,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Politische Unterstützung für "Zukunfts-Investition"

    Vizekanzler Lars Klingbeil nannte die Google-Pläne "echte Zukunfts-Investitionen in Innovationen, Künstliche Intelligenz, die klimaneutrale Transformation und zukünftige Arbeitsplätze in Deutschland". Digitalminister Karsten Wildberger ergänzte:

    "Wir wollen Deutschland zu einem führenden Standort für Rechenzentren in Europa machen."

    Rhein-Main wird zum Cloud-Hotspot

    Besonders stark profitiert die Rhein-Main-Region mit ihrem Internetknoten DE-CIX. Über diesen Datenaustauschpunkt können Betreiber gewaltige Datenmengen nahezu verzögerungsfrei übertragen.

    Google will in Dietzenbach zudem Abwärme aus dem Rechenzentrum in das Fernwärmenetz der Energieversorgung Offenbach einspeisen. Damit könnten künftig mehr als 2.000 Haushalte mit Warmwasser und Wärme versorgt werden.

    Grüner Strom rund um die Uhr

    Um seine Klimaziele zu erreichen, setzt Google auf saubere Energie. Der Konzern verlängert seine Partnerschaft mit dem Energieunternehmen Engie bis 2030. Gemeinsam wollen beide Unternehmen die Stromversorgung für Google in Deutschland rund um die Uhr CO₂-frei gestalten. Bereits 2026 sollen laut Google mehr als 85 Prozent des Betriebs mit sauberer Energie laufen.

    Engie betreibt in Deutschland Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen sowie Batteriespeicher und Pumpspeicherkraftwerke. Diese Kooperation soll nicht nur Googles Nachhaltigkeitsziele sichern, sondern auch zur Stabilität des deutschen Stromnetzes beitragen.

    München wird zum Entwicklungszentrum

    Neben Cloud- und Energieprojekten investiert Google auch in seine Büroflächen. In München entsteht in der historischen Arnulfpost ein neues Entwicklungszentrum mit 30.000 Quadratmetern Bürofläche für bis zu 1.500 Mitarbeiter. Nach Abschluss der Arbeiten Ende 2026 sollen Teile des Gebäudes öffentlich zugänglich sein.

    Mit seiner Milliardenoffensive setzt Google ein deutliches Zeichen für Deutschlands digitale und klimaneutrale Zukunft – und verschärft zugleich den Wettbewerb um die technologische Vorherrschaft in Europa.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 248,9EUR auf Tradegate (11. November 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Technologie & Infrastruktur Milliardenoffensive in Deutschland: Google zielt auf Europas Datenherz! Google investiert 5,5 Milliarden Euro in neue Rechenzentren und grüne Energie – ein Signal für Deutschlands Rolle als digitales Kraftzentrum Europas.