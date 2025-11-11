Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.109,26USD pro Feinunze und notiert damit -0,16 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 50,71USD und damit +0,37 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,26USD und verzeichnet ein Plus von +2,02 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 61,21USD und verzeichnet ein Plus von +1,97 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.453,50 USD +1,89 % Platin 1.586,00 USD -0,09 % Kupfer London Rolling 10.812,13 USD -0,44 % Aluminium 2.885,23 PKT -0,13 % Erdgas 4,537 USD +3,66 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +3,66 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 11.11.25, 17:29 Uhr.