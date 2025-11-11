Erstmals GWW-Senioren-WG-Wohnungen - schick, modern und großzügig im neuen Luther-Karree in Wernigerode (FOTO)

Wernigerode (ots) - Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH bietet

neues WG-Wohnen, aber auch klassische GWW-Seniorenwohnungen in der Wernigeröder

Lutherstraße



Das Neubautrio der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH in der

Lutherstraße in Wernigerode schafft weitere neue Möglichkeiten: Erstmals kann

die GWW schicke moderne 4- bis 5-Raum-Wohnungen für großzügige

Zweier-Senioren-Wohngemeinschaften anbieten. Wohnzimmer, Bäder und Küche und

großer Balkon im Zentrum, sowie links und rechts davon jeweils zwei

Wohn-Schlafzimmer zur persönlichen Nutzung auf insgesamt etwa 100 bis 123 qm.

Dieser Wohnungsschnitt ist ideal für Senioren-Zweier-WGs. So schafft die GWW im

Luther-Karree Angebote für moderne Wohnformen, die auch in Wernigerode immer

mehr nachgefragt werden.





"Als kommunaler Vermieter mit Sozialauftrag haben wir natürlich bereits vieleklassische Angebote für Senioren, von barrierefreien Wohnungen bis hin zuWohnungen und Häusern mit Pflegedienstleistungen des GSW - GemeinnützigeGesellschaft für Sozialeinrichtungen Wernigerode mbH und der Diakonie. Aber wirwollten unser Portfolio auch um modernste Wohnformen erweitern", erläutertGWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann.Dazu gehören heute aus Erfahrung der GWW auch Angebote für Senioren-WGs. "Siesind eine Chance, der doch heute häufig erlebten Alters-Einsamkeit zuentfliehen. So haben wir den WG-Gedanken bei der Grundrissgestaltung einigerWohnungen unserer neuen Häuser im Luther-Karree mit einfließen lassen. Küche undWohnzimmer zur gemeinsamen Nutzung und dazu jeweils ein oder ein weitererWohnraum mit eigenem Bad zur individuellen Nutzung als Wohn- und Schlafraum"."Auch das Umfeld der Wohnungen ist ansprechend für Senioren", so ChristianZeigermann. Eine Ergotherapie sei als Gewerbemieter bereits im Haus und dieStudenten-Mensa für das tägliche Mittagessen in der Nähe, wie auch die grüneUmgebung für Spaziergänge und zum Beispiel die Kirchgemeinde mit vielenVeranstaltungsangeboten. Ein idealer Platz, um ein modernes Senioren-Leben zugestalten.Einsamkeit gerade von Senioren ist ein gesellschaftliches Problem. Vielevermissten heute in den gängigen Wohnformen das Miteinander. Dem will die GWWmit den Senioren-WG-Wohnungen im Luther-Karree trotzen. Aber auchseniorengerechtes Einzel- und Paar-Wohnen ist im Luther-Karree möglich.Barrierefreiheit und überall Fahrstühle im Haus erlauben den Senioren hier auchim hohen Alter in der eigenen Wohnung zu verbleiben und im BedarfsfallPflegedienstleister zur Unterstützung zu nutzen. Enge Verbindungen gibt es dazwischen GWW und GSW, aber auch der Diakonie.GWW in KürzeDie Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH, Tochter der StadtWernigerode, verwaltet in der Harzmetropole fast 3.000 Wohneinheiten mit einerGesamtwohnfläche von 176.000 Quadratmetern. Die Wohnungen befinden sich unteranderem in den Wohngebieten Altstadt, Burgbreite, Stadtfeld, Harzblick und imOrtsteil Benzingerode. Etwa 7.500 der ca. 34.000 Wernigeröder wohnen bei derGWW. Die GWW verwaltet zudem 28 Gewerbeeinheiten, darunter ein Café, dasWernigeröder Kino Volkslichtspiele, der Fürstliche Marstall, das KrummelscheHaus und das Ärztehaus am Platz des Friedens. Neu hinzugekommen ist einKreativloft mit Co-Working-Arbeitsplätzen. Zugleich ist sie Bauherr der neuenAugust-Hermann-Francke-Grundschule in Wernigerode.http://www.gww-wr.de/Foto: GWW/PolyluchsPressekontakt:Michael von Raison(0151 52572024)Goodnews GmbH - Agentur für KommunikationBüro Berlin:Blissestraße 6010713 BerlinTel: 030/ 88943028Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155922/6156273OTS: Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH