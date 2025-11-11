Erstmals GWW-Senioren-WG-Wohnungen - schick, modern und großzügig im neuen Luther-Karree in Wernigerode (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSW Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu GSW Immobilien

    Einsamkeit vorbeugen

    Wernigerode (ots) - Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH bietet
    neues WG-Wohnen, aber auch klassische GWW-Seniorenwohnungen in der Wernigeröder
    Lutherstraße

    Das Neubautrio der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH in der
    Lutherstraße in Wernigerode schafft weitere neue Möglichkeiten: Erstmals kann
    die GWW schicke moderne 4- bis 5-Raum-Wohnungen für großzügige
    Zweier-Senioren-Wohngemeinschaften anbieten. Wohnzimmer, Bäder und Küche und
    großer Balkon im Zentrum, sowie links und rechts davon jeweils zwei
    Wohn-Schlafzimmer zur persönlichen Nutzung auf insgesamt etwa 100 bis 123 qm.
    Dieser Wohnungsschnitt ist ideal für Senioren-Zweier-WGs. So schafft die GWW im
    Luther-Karree Angebote für moderne Wohnformen, die auch in Wernigerode immer
    mehr nachgefragt werden.

    "Als kommunaler Vermieter mit Sozialauftrag haben wir natürlich bereits viele
    klassische Angebote für Senioren, von barrierefreien Wohnungen bis hin zu
    Wohnungen und Häusern mit Pflegedienstleistungen des GSW - Gemeinnützige
    Gesellschaft für Sozialeinrichtungen Wernigerode mbH und der Diakonie. Aber wir
    wollten unser Portfolio auch um modernste Wohnformen erweitern", erläutert
    GWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann.

    Dazu gehören heute aus Erfahrung der GWW auch Angebote für Senioren-WGs. "Sie
    sind eine Chance, der doch heute häufig erlebten Alters-Einsamkeit zu
    entfliehen. So haben wir den WG-Gedanken bei der Grundrissgestaltung einiger
    Wohnungen unserer neuen Häuser im Luther-Karree mit einfließen lassen. Küche und
    Wohnzimmer zur gemeinsamen Nutzung und dazu jeweils ein oder ein weiterer
    Wohnraum mit eigenem Bad zur individuellen Nutzung als Wohn- und Schlafraum".

    "Auch das Umfeld der Wohnungen ist ansprechend für Senioren", so Christian
    Zeigermann. Eine Ergotherapie sei als Gewerbemieter bereits im Haus und die
    Studenten-Mensa für das tägliche Mittagessen in der Nähe, wie auch die grüne
    Umgebung für Spaziergänge und zum Beispiel die Kirchgemeinde mit vielen
    Veranstaltungsangeboten. Ein idealer Platz, um ein modernes Senioren-Leben zu
    gestalten.

    Einsamkeit gerade von Senioren ist ein gesellschaftliches Problem. Viele
    vermissten heute in den gängigen Wohnformen das Miteinander. Dem will die GWW
    mit den Senioren-WG-Wohnungen im Luther-Karree trotzen. Aber auch
    seniorengerechtes Einzel- und Paar-Wohnen ist im Luther-Karree möglich.
    Barrierefreiheit und überall Fahrstühle im Haus erlauben den Senioren hier auch
    im hohen Alter in der eigenen Wohnung zu verbleiben und im Bedarfsfall
    Pflegedienstleister zur Unterstützung zu nutzen. Enge Verbindungen gibt es da
    zwischen GWW und GSW, aber auch der Diakonie.

    GWW in Kürze

    Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH, Tochter der Stadt
    Wernigerode, verwaltet in der Harzmetropole fast 3.000 Wohneinheiten mit einer
    Gesamtwohnfläche von 176.000 Quadratmetern. Die Wohnungen befinden sich unter
    anderem in den Wohngebieten Altstadt, Burgbreite, Stadtfeld, Harzblick und im
    Ortsteil Benzingerode. Etwa 7.500 der ca. 34.000 Wernigeröder wohnen bei der
    GWW. Die GWW verwaltet zudem 28 Gewerbeeinheiten, darunter ein Café, das
    Wernigeröder Kino Volkslichtspiele, der Fürstliche Marstall, das Krummelsche
    Haus und das Ärztehaus am Platz des Friedens. Neu hinzugekommen ist ein
    Kreativloft mit Co-Working-Arbeitsplätzen. Zugleich ist sie Bauherr der neuen
    August-Hermann-Francke-Grundschule in Wernigerode.

