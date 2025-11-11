Einsamkeit vorbeugen
Erstmals GWW-Senioren-WG-Wohnungen - schick, modern und großzügig im neuen Luther-Karree in Wernigerode (FOTO)
Wernigerode (ots) - Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH bietet
neues WG-Wohnen, aber auch klassische GWW-Seniorenwohnungen in der Wernigeröder
Lutherstraße
Das Neubautrio der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH in der
Lutherstraße in Wernigerode schafft weitere neue Möglichkeiten: Erstmals kann
die GWW schicke moderne 4- bis 5-Raum-Wohnungen für großzügige
Zweier-Senioren-Wohngemeinschaften anbieten. Wohnzimmer, Bäder und Küche und
großer Balkon im Zentrum, sowie links und rechts davon jeweils zwei
Wohn-Schlafzimmer zur persönlichen Nutzung auf insgesamt etwa 100 bis 123 qm.
Dieser Wohnungsschnitt ist ideal für Senioren-Zweier-WGs. So schafft die GWW im
Luther-Karree Angebote für moderne Wohnformen, die auch in Wernigerode immer
mehr nachgefragt werden.
neues WG-Wohnen, aber auch klassische GWW-Seniorenwohnungen in der Wernigeröder
Lutherstraße
Das Neubautrio der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH in der
Lutherstraße in Wernigerode schafft weitere neue Möglichkeiten: Erstmals kann
die GWW schicke moderne 4- bis 5-Raum-Wohnungen für großzügige
Zweier-Senioren-Wohngemeinschaften anbieten. Wohnzimmer, Bäder und Küche und
großer Balkon im Zentrum, sowie links und rechts davon jeweils zwei
Wohn-Schlafzimmer zur persönlichen Nutzung auf insgesamt etwa 100 bis 123 qm.
Dieser Wohnungsschnitt ist ideal für Senioren-Zweier-WGs. So schafft die GWW im
Luther-Karree Angebote für moderne Wohnformen, die auch in Wernigerode immer
mehr nachgefragt werden.
"Als kommunaler Vermieter mit Sozialauftrag haben wir natürlich bereits viele
klassische Angebote für Senioren, von barrierefreien Wohnungen bis hin zu
Wohnungen und Häusern mit Pflegedienstleistungen des GSW - Gemeinnützige
Gesellschaft für Sozialeinrichtungen Wernigerode mbH und der Diakonie. Aber wir
wollten unser Portfolio auch um modernste Wohnformen erweitern", erläutert
GWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann.
Dazu gehören heute aus Erfahrung der GWW auch Angebote für Senioren-WGs. "Sie
sind eine Chance, der doch heute häufig erlebten Alters-Einsamkeit zu
entfliehen. So haben wir den WG-Gedanken bei der Grundrissgestaltung einiger
Wohnungen unserer neuen Häuser im Luther-Karree mit einfließen lassen. Küche und
Wohnzimmer zur gemeinsamen Nutzung und dazu jeweils ein oder ein weiterer
Wohnraum mit eigenem Bad zur individuellen Nutzung als Wohn- und Schlafraum".
"Auch das Umfeld der Wohnungen ist ansprechend für Senioren", so Christian
Zeigermann. Eine Ergotherapie sei als Gewerbemieter bereits im Haus und die
Studenten-Mensa für das tägliche Mittagessen in der Nähe, wie auch die grüne
Umgebung für Spaziergänge und zum Beispiel die Kirchgemeinde mit vielen
Veranstaltungsangeboten. Ein idealer Platz, um ein modernes Senioren-Leben zu
gestalten.
Einsamkeit gerade von Senioren ist ein gesellschaftliches Problem. Viele
vermissten heute in den gängigen Wohnformen das Miteinander. Dem will die GWW
mit den Senioren-WG-Wohnungen im Luther-Karree trotzen. Aber auch
seniorengerechtes Einzel- und Paar-Wohnen ist im Luther-Karree möglich.
Barrierefreiheit und überall Fahrstühle im Haus erlauben den Senioren hier auch
im hohen Alter in der eigenen Wohnung zu verbleiben und im Bedarfsfall
Pflegedienstleister zur Unterstützung zu nutzen. Enge Verbindungen gibt es da
zwischen GWW und GSW, aber auch der Diakonie.
GWW in Kürze
Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH, Tochter der Stadt
Wernigerode, verwaltet in der Harzmetropole fast 3.000 Wohneinheiten mit einer
Gesamtwohnfläche von 176.000 Quadratmetern. Die Wohnungen befinden sich unter
anderem in den Wohngebieten Altstadt, Burgbreite, Stadtfeld, Harzblick und im
Ortsteil Benzingerode. Etwa 7.500 der ca. 34.000 Wernigeröder wohnen bei der
GWW. Die GWW verwaltet zudem 28 Gewerbeeinheiten, darunter ein Café, das
Wernigeröder Kino Volkslichtspiele, der Fürstliche Marstall, das Krummelsche
Haus und das Ärztehaus am Platz des Friedens. Neu hinzugekommen ist ein
Kreativloft mit Co-Working-Arbeitsplätzen. Zugleich ist sie Bauherr der neuen
August-Hermann-Francke-Grundschule in Wernigerode.
http://www.gww-wr.de/
Foto: GWW/Polyluchs
Pressekontakt:
Michael von Raison
(0151 52572024)
Goodnews GmbH - Agentur für Kommunikation
Büro Berlin:
Blissestraße 60
10713 Berlin
Tel: 030/ 88943028
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155922/6156273
OTS: Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH
klassische Angebote für Senioren, von barrierefreien Wohnungen bis hin zu
Wohnungen und Häusern mit Pflegedienstleistungen des GSW - Gemeinnützige
Gesellschaft für Sozialeinrichtungen Wernigerode mbH und der Diakonie. Aber wir
wollten unser Portfolio auch um modernste Wohnformen erweitern", erläutert
GWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann.
Dazu gehören heute aus Erfahrung der GWW auch Angebote für Senioren-WGs. "Sie
sind eine Chance, der doch heute häufig erlebten Alters-Einsamkeit zu
entfliehen. So haben wir den WG-Gedanken bei der Grundrissgestaltung einiger
Wohnungen unserer neuen Häuser im Luther-Karree mit einfließen lassen. Küche und
Wohnzimmer zur gemeinsamen Nutzung und dazu jeweils ein oder ein weiterer
Wohnraum mit eigenem Bad zur individuellen Nutzung als Wohn- und Schlafraum".
"Auch das Umfeld der Wohnungen ist ansprechend für Senioren", so Christian
Zeigermann. Eine Ergotherapie sei als Gewerbemieter bereits im Haus und die
Studenten-Mensa für das tägliche Mittagessen in der Nähe, wie auch die grüne
Umgebung für Spaziergänge und zum Beispiel die Kirchgemeinde mit vielen
Veranstaltungsangeboten. Ein idealer Platz, um ein modernes Senioren-Leben zu
gestalten.
Einsamkeit gerade von Senioren ist ein gesellschaftliches Problem. Viele
vermissten heute in den gängigen Wohnformen das Miteinander. Dem will die GWW
mit den Senioren-WG-Wohnungen im Luther-Karree trotzen. Aber auch
seniorengerechtes Einzel- und Paar-Wohnen ist im Luther-Karree möglich.
Barrierefreiheit und überall Fahrstühle im Haus erlauben den Senioren hier auch
im hohen Alter in der eigenen Wohnung zu verbleiben und im Bedarfsfall
Pflegedienstleister zur Unterstützung zu nutzen. Enge Verbindungen gibt es da
zwischen GWW und GSW, aber auch der Diakonie.
GWW in Kürze
Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH, Tochter der Stadt
Wernigerode, verwaltet in der Harzmetropole fast 3.000 Wohneinheiten mit einer
Gesamtwohnfläche von 176.000 Quadratmetern. Die Wohnungen befinden sich unter
anderem in den Wohngebieten Altstadt, Burgbreite, Stadtfeld, Harzblick und im
Ortsteil Benzingerode. Etwa 7.500 der ca. 34.000 Wernigeröder wohnen bei der
GWW. Die GWW verwaltet zudem 28 Gewerbeeinheiten, darunter ein Café, das
Wernigeröder Kino Volkslichtspiele, der Fürstliche Marstall, das Krummelsche
Haus und das Ärztehaus am Platz des Friedens. Neu hinzugekommen ist ein
Kreativloft mit Co-Working-Arbeitsplätzen. Zugleich ist sie Bauherr der neuen
August-Hermann-Francke-Grundschule in Wernigerode.
http://www.gww-wr.de/
Foto: GWW/Polyluchs
Pressekontakt:
Michael von Raison
(0151 52572024)
Goodnews GmbH - Agentur für Kommunikation
Büro Berlin:
Blissestraße 60
10713 Berlin
Tel: 030/ 88943028
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155922/6156273
OTS: Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte