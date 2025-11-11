    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleihenpreise steigen, Euro-Bund-Future +0,16%.
    • Zehnjährige Bundesanleihe-Rendite bei 2,65%.
    • Enttäuschende Konjunkturdaten belasten die Stimmung.
    Deutsche Anleihen - Kursgewinne
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,16 Prozent auf 129,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,65 Prozent.

    Daten aus Deutschland enttäuschten. Die vom Forschungsinstitut ZEW erhobenen Konjunkturerwartungen gaben unerwartet etwas nach, während Ökonomen einen leichten Anstieg erwartet hatten. Das Stimmungsbild sei durch einen Rückgang der Zuversicht in die wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit der Regierung geprägt", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Das Investitionsprogramm dürfte einen konjunkturellen Impuls geben, aber die strukturellen Probleme sind weiterhin vorhanden."

    Gestützt wurden die Anleihen durch enttäuschend ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus den USA. In der Privatwirtschaft war die Zahl der Arbeitsplätze in den vier Wochen bis zum 25. Oktober um durchschnittlich 11.250 pro Woche gesunken. Derzeit gibt es wegen des sogenannten Shutdowns einen Mangel an Konjunkturdaten in den USA. Daher werden privat erhobene Konjunkturdaten stärker beachtet. Eine wöchentliche Veröffentlichung der ADP-Daten gibt es erst seit Ende Oktober.

    Die Aussicht auf ein Ende der Teilsperrung von US-Behörden nach einer vorläufigen Einigung im Haushaltsstreit bewegte die Kurse kaum. Zuletzt hatte die Mehrheit des US-Senats einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlt noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump. Damit könnte der sogenannte Shutdown in den USA in den kommenden Tagen beendet werden./jsl/he




    dpa-AFX
