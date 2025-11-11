    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma

    SCHOTT Pharma - Aktie geht steil - 11.11.2025

    Am 11.11.2025 ist die SCHOTT Pharma Aktie, bisher, um +5,86 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SCHOTT Pharma Aktie.

    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

    SCHOTT Pharma Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2025

    Mit einer Performance von +5,86 % konnte die SCHOTT Pharma Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SCHOTT Pharma Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,65 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 18,980, mit einem Plus von +5,86 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Obwohl sich die SCHOTT Pharma Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -26,67 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um -6,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,43 %. Im Jahr 2025 gab es für SCHOTT Pharma bisher ein Minus von -28,42 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,69 % geändert.

    SCHOTT Pharma Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,03 %
    1 Monat -12,43 %
    3 Monate -26,67 %
    1 Jahr -38,62 %

    Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,81 Mrd.EUR € wert.

    SCHOTT Pharma Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SCHOTT Pharma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SCHOTT Pharma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SCHOTT Pharma

    +7,02 %
    -3,37 %
    -11,19 %
    -24,53 %
    -37,19 %
    -30,18 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5



