Nachhaltigkeit wird Pflicht - Unternehmen müssen sich jetzt auf EU-Regularien vorbereiten (FOTO)
Hamburg (ots) - Smurfit Westrock gibt an den Better Planet Packaging Days im
November Orientierung zu PPWR, EUDR und nachhaltigen Verpackungsstrategien
Von Boris Maschmann, CEO Smurfit Westrock DACH
Von Boris Maschmann, CEO Smurfit Westrock DACH
Nachhaltigkeit ist längst kein freiwilliges Ziel mehr, sondern entwickelt sich
zu einem verbindlichen Bestandteil unternehmerischer Verantwortung. Mit der
europäischen Verpackungsverordnung (PPWR) im kommenden Jahr - und der zudem
bevorstehenden EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) - treten zwei Regularien in
Kraft, die den Umgang mit Materialien, Lieferketten und den Umgang der
Recyclingfähigkeit von Verpackungen grundlegend verändern werden.
Hinzukommt, dass auch die Richtlinien europäischer
Nachhaltigkeitsberichterstattung wie die der Corporate Sustainability Reporting
Directive (CSRD) stetig nachgeschärft werden. Konkret bedeutet das: Immer mehr
Unternehmen müssen auch im Bereich ihrer indirekten Emissionen (Scope 3)
belastbare CO2-Kennzahlen liefern.
Unternehmen aus verschiedensten Branchen stehen damit vor einer zentralen
Aufgabe: Sie müssen ihre Verpackungs- und Nachhaltigkeitsstrategien an neue
gesetzliche Vorgaben anpassen - und zwar rechtzeitig.
Orientierung schaffen, bevor es eng wird
Als global erfolgreiches Unternehmen für papierbasierte Verpackungslösungen
erleben wir täglich, wie groß der Informationsbedarf ist. Viele unserer Kunden
fragen sich: Was gilt konkret? Wann müssen wir reagieren? Und welche Daten
benötigen wir, um unsere Nachhaltigkeitsziele und gesetzlichen Pflichten zu
erfüllen?
Um genau diese Fragen zu beantworten, laden wir in diesem Herbst zu unseren
Better Planet Packaging Days (BPP Days) ein. Dabei geht es nicht um
Produktpräsentationen, sondern um Orientierung, Austausch und konkrete
Anwendungsfälle für die Praxis.
Wir informieren über die aktuellen Entwicklungen rund um PPWR und EUDR,
erklären, welche Maßnahmen Unternehmen jetzt vorbereiten sollten, und zeigen,
wie sich Nachhaltigkeit mit wirtschaftlicher Effizienz verbinden lässt.
Aktuelles Wissen - direkt aus der Praxis
Unsere Expertinnen und Experten stellen den aktuellen Stand der Regularien vor,
erläutern deren Auswirkungen auf Verpackung, Beschaffung und Reporting - und
zeigen konkrete Handlungsfelder auf. Bei einigen Veranstaltungen sind auch
Juristen anwesend , die spezifische rechtliche Fragen beantworten können. Das
schafft Sicherheit in einem Umfeld, in dem sich Vorschriften stetig
weiterentwickeln. Auch liefert unsere ganzheitliche Expertise aus den Bereichen
Papierproduktion, Verpackungsherstellung, sowie dem Recyclingprozess wichtige
Insight für unsere Kunden.
DACH-weite Präsenz, ein Ziel
Die BPP Days finden an unseren fünf Experience Centre Standorten in Deutschland
statt - im Norden, Westen, Südwesten, Süden und Osten. So stellen wir sicher,
dass der persönliche Austausch mit unseren Kunden möglichst nah, effizient und
praxisorientiert stattfindet.
"Wer heute handelt, ist morgen vorbereitet"
Nachhaltigkeit lässt sich nicht kurzfristig umsetzen. Wer erst reagiert, wenn
Regularien verbindlich werden, läuft Gefahr, wertvolle Zeit zu verlieren. Mit
den Better Planet Packaging Days bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, sich
jetzt zu informieren, ihre Strategien auszurichten und rechtzeitig Projekte zu
starten.
Wir arbeiten heute an Lösungen für morgen - damit Unternehmen ihre
Nachhaltigkeitsziele erreichen und zugleich rechtssicher und wirtschaftlich
handeln können.
