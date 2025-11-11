    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSmurfit Westrock Public Limited Company AktievorwärtsNachrichten zu Smurfit Westrock Public Limited Company
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nachhaltigkeit wird Pflicht - Unternehmen müssen sich jetzt auf EU-Regularien vorbereiten (FOTO)

    Hamburg (ots) - Smurfit Westrock gibt an den Better Planet Packaging Days im
    November Orientierung zu PPWR, EUDR und nachhaltigen Verpackungsstrategien

    Von Boris Maschmann, CEO Smurfit Westrock DACH

    Nachhaltigkeit ist längst kein freiwilliges Ziel mehr, sondern entwickelt sich
    zu einem verbindlichen Bestandteil unternehmerischer Verantwortung. Mit der
    europäischen Verpackungsverordnung (PPWR) im kommenden Jahr - und der zudem
    bevorstehenden EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) - treten zwei Regularien in
    Kraft, die den Umgang mit Materialien, Lieferketten und den Umgang der
    Recyclingfähigkeit von Verpackungen grundlegend verändern werden.

    Hinzukommt, dass auch die Richtlinien europäischer
    Nachhaltigkeitsberichterstattung wie die der Corporate Sustainability Reporting
    Directive (CSRD) stetig nachgeschärft werden. Konkret bedeutet das: Immer mehr
    Unternehmen müssen auch im Bereich ihrer indirekten Emissionen (Scope 3)
    belastbare CO2-Kennzahlen liefern.

    Unternehmen aus verschiedensten Branchen stehen damit vor einer zentralen
    Aufgabe: Sie müssen ihre Verpackungs- und Nachhaltigkeitsstrategien an neue
    gesetzliche Vorgaben anpassen - und zwar rechtzeitig.

    Orientierung schaffen, bevor es eng wird

    Als global erfolgreiches Unternehmen für papierbasierte Verpackungslösungen
    erleben wir täglich, wie groß der Informationsbedarf ist. Viele unserer Kunden
    fragen sich: Was gilt konkret? Wann müssen wir reagieren? Und welche Daten
    benötigen wir, um unsere Nachhaltigkeitsziele und gesetzlichen Pflichten zu
    erfüllen?

    Um genau diese Fragen zu beantworten, laden wir in diesem Herbst zu unseren
    Better Planet Packaging Days (BPP Days) ein. Dabei geht es nicht um
    Produktpräsentationen, sondern um Orientierung, Austausch und konkrete
    Anwendungsfälle für die Praxis.

    Wir informieren über die aktuellen Entwicklungen rund um PPWR und EUDR,
    erklären, welche Maßnahmen Unternehmen jetzt vorbereiten sollten, und zeigen,
    wie sich Nachhaltigkeit mit wirtschaftlicher Effizienz verbinden lässt.

    Aktuelles Wissen - direkt aus der Praxis

    Unsere Expertinnen und Experten stellen den aktuellen Stand der Regularien vor,
    erläutern deren Auswirkungen auf Verpackung, Beschaffung und Reporting - und
    zeigen konkrete Handlungsfelder auf. Bei einigen Veranstaltungen sind auch
    Juristen anwesend , die spezifische rechtliche Fragen beantworten können. Das
    schafft Sicherheit in einem Umfeld, in dem sich Vorschriften stetig
    weiterentwickeln. Auch liefert unsere ganzheitliche Expertise aus den Bereichen
    Papierproduktion, Verpackungsherstellung, sowie dem Recyclingprozess wichtige
    Insight für unsere Kunden.

    DACH-weite Präsenz, ein Ziel

    Die BPP Days finden an unseren fünf Experience Centre Standorten in Deutschland
    statt - im Norden, Westen, Südwesten, Süden und Osten. So stellen wir sicher,
    dass der persönliche Austausch mit unseren Kunden möglichst nah, effizient und
    praxisorientiert stattfindet.

    "Wer heute handelt, ist morgen vorbereitet"

    Nachhaltigkeit lässt sich nicht kurzfristig umsetzen. Wer erst reagiert, wenn
    Regularien verbindlich werden, läuft Gefahr, wertvolle Zeit zu verlieren. Mit
    den Better Planet Packaging Days bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, sich
    jetzt zu informieren, ihre Strategien auszurichten und rechtzeitig Projekte zu
    starten.

    Wir arbeiten heute an Lösungen für morgen - damit Unternehmen ihre
    Nachhaltigkeitsziele erreichen und zugleich rechtssicher und wirtschaftlich
    handeln können.

    Pressekontakt:

    Industrie-Contact AG für Öffentlichkeitsarbeit
    Uwe Schmidt
    Tel. +49 179 399 57 71
    mailto:uwe.schmidt@industrie-contact.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114335/6156315
    OTS: Smurfit Westrock Deutschland GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nachhaltigkeit wird Pflicht - Unternehmen müssen sich jetzt auf EU-Regularien vorbereiten (FOTO) Smurfit Westrock gibt an den Better Planet Packaging Days im November Orientierung zu PPWR, EUDR und nachhaltigen Verpackungsstrategien Von Boris Maschmann, CEO Smurfit Westrock DACH Nachhaltigkeit ist längst kein freiwilliges Ziel mehr, sondern …