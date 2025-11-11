Nachhaltigkeit wird Pflicht - Unternehmen müssen sich jetzt auf EU-Regularien vorbereiten (FOTO)

Hamburg (ots) - Smurfit Westrock gibt an den Better Planet Packaging Days im

November Orientierung zu PPWR, EUDR und nachhaltigen Verpackungsstrategien



Von Boris Maschmann, CEO Smurfit Westrock DACH





Nachhaltigkeit ist längst kein freiwilliges Ziel mehr, sondern entwickelt sich

zu einem verbindlichen Bestandteil unternehmerischer Verantwortung. Mit der

europäischen Verpackungsverordnung (PPWR) im kommenden Jahr - und der zudem

bevorstehenden EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) - treten zwei Regularien in

Kraft, die den Umgang mit Materialien, Lieferketten und den Umgang der

Recyclingfähigkeit von Verpackungen grundlegend verändern werden.



Hinzukommt, dass auch die Richtlinien europäischer

Nachhaltigkeitsberichterstattung wie die der Corporate Sustainability Reporting

Directive (CSRD) stetig nachgeschärft werden. Konkret bedeutet das: Immer mehr

Unternehmen müssen auch im Bereich ihrer indirekten Emissionen (Scope 3)

belastbare CO2-Kennzahlen liefern.



Unternehmen aus verschiedensten Branchen stehen damit vor einer zentralen

Aufgabe: Sie müssen ihre Verpackungs- und Nachhaltigkeitsstrategien an neue

gesetzliche Vorgaben anpassen - und zwar rechtzeitig.



Orientierung schaffen, bevor es eng wird



Als global erfolgreiches Unternehmen für papierbasierte Verpackungslösungen

erleben wir täglich, wie groß der Informationsbedarf ist. Viele unserer Kunden

fragen sich: Was gilt konkret? Wann müssen wir reagieren? Und welche Daten

benötigen wir, um unsere Nachhaltigkeitsziele und gesetzlichen Pflichten zu

erfüllen?



Um genau diese Fragen zu beantworten, laden wir in diesem Herbst zu unseren

Better Planet Packaging Days (BPP Days) ein. Dabei geht es nicht um

Produktpräsentationen, sondern um Orientierung, Austausch und konkrete

Anwendungsfälle für die Praxis.



Wir informieren über die aktuellen Entwicklungen rund um PPWR und EUDR,

erklären, welche Maßnahmen Unternehmen jetzt vorbereiten sollten, und zeigen,

wie sich Nachhaltigkeit mit wirtschaftlicher Effizienz verbinden lässt.



Aktuelles Wissen - direkt aus der Praxis



Unsere Expertinnen und Experten stellen den aktuellen Stand der Regularien vor,

erläutern deren Auswirkungen auf Verpackung, Beschaffung und Reporting - und

zeigen konkrete Handlungsfelder auf. Bei einigen Veranstaltungen sind auch

Juristen anwesend , die spezifische rechtliche Fragen beantworten können. Das

schafft Sicherheit in einem Umfeld, in dem sich Vorschriften stetig

weiterentwickeln. Auch liefert unsere ganzheitliche Expertise aus den Bereichen

Papierproduktion, Verpackungsherstellung, sowie dem Recyclingprozess wichtige

Insight für unsere Kunden.



DACH-weite Präsenz, ein Ziel



Die BPP Days finden an unseren fünf Experience Centre Standorten in Deutschland

statt - im Norden, Westen, Südwesten, Süden und Osten. So stellen wir sicher,

dass der persönliche Austausch mit unseren Kunden möglichst nah, effizient und

praxisorientiert stattfindet.



"Wer heute handelt, ist morgen vorbereitet"



Nachhaltigkeit lässt sich nicht kurzfristig umsetzen. Wer erst reagiert, wenn

Regularien verbindlich werden, läuft Gefahr, wertvolle Zeit zu verlieren. Mit

den Better Planet Packaging Days bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, sich

jetzt zu informieren, ihre Strategien auszurichten und rechtzeitig Projekte zu

starten.



Wir arbeiten heute an Lösungen für morgen - damit Unternehmen ihre

Nachhaltigkeitsziele erreichen und zugleich rechtssicher und wirtschaftlich

handeln können.



