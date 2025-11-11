ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 45 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für Ströer auf 45 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" trotz Unsicherheiten.
- Investoren fordern mehr Daten zum Werbeumsatz 2026.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer nach der Telefonkonferenz zu den vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 52 auf 45 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Zwar habe das Management des Werbevermarkters zuversichtliche Aussagen gemacht, aber die Investoren bräuchten mehr Daten darüber, dass der Werbeumsatz 2026 wieder zulegen werde, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:37 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,69 % und einem Kurs von 33,95 auf Tradegate (11. November 2025, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -3,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +32,94 %/+115,66 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 45 Euro
Mitten in der nächsten Werbekrise?
Ströer wähnt den deutschen Werbemarkt in stürmischen Zeiten, die nur mit den Auswirkungen der Covid-Pandemie vergleichbar sind. Für das 3. Quartal meldet der ZAW einen Umsatzrückgang des Bruttowerbemarktes von 2 Prozent. Die Netto-Umsatzentwicklung liegt realistisch bei minus 8 bis 9 Prozent. Der deutsche OoH-Markt hält sich mit +/- 0 Prozent (Brutto) noch gut.
https://invidis.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-cgn-stroeer-market-q3.jpg
https://invidis.de/2025/11/dooh-selbst-stroeer-spuert-die-werbekrise/
Seitdem hat die Aktie weitere 12% verloren. finde die Ergebnisse solide, 2024 war ein gutes Jahr und der Vergleich entsprechend schwierig.
Jetzt bestätigt man die Prognose, sieht positive Indikatoren für Q4 und 2026. Dass sollte meiner Meinung nach für eine kleine Erholung mal reichen. Habe bei unter 35 meine Position verdreifacht. Sie ist immer mnoch nicht riesig aber nun schon angenehm groß.
Kann sein, dass es schnell geht (würde fast grün heute erwarten wenn der Gesamtmarkt nicht abschmiert). Kann sein, dass es etwas länger dauert. Der Markt ist ja an sich ziemlich im Arsch bis auf einige wenige Sektoren. iwann wird der Markt drehen, die ganzen AI Investements sollten sich ja iwie auszahlen in Form von mehr Umsatz, mehr Effiezienz ansonsten braucht man den ganzen Mist ja net.
Die Fußball WM 2026 steht im nächsten Jahr an. Stroeer wird davon profitieren.