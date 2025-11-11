JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 45 Euro - 'Overweight'

Zwei deutsche Werte mit dabei

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,69 % und einem Kurs von 33,95 auf Tradegate (11. November 2025, 18:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -3,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +32,94 %/+115,66 % bedeutet.