    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 45 Euro - 'Overweight'

    • JPMorgan senkt Kursziel für Ströer auf 45 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Overweight" trotz Unsicherheiten.
    • Investoren fordern mehr Daten zum Werbeumsatz 2026.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer nach der Telefonkonferenz zu den vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 52 auf 45 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Zwar habe das Management des Werbevermarkters zuversichtliche Aussagen gemacht, aber die Investoren bräuchten mehr Daten darüber, dass der Werbeumsatz 2026 wieder zulegen werde, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:37 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,69 % und einem Kurs von 33,95 auf Tradegate (11. November 2025, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -3,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Mrd..

    Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +32,94 %/+115,66 % bedeutet.


