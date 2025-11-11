    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport
    DZ BANK stuft FRAPORT AG auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fraport von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 70 auf 93 Euro angehoben. Das dritte Quartal habe beim Cashflow und Ergebnis positiv überrascht, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin einen Wendepunkt für den Flughafenbetreiber nach einer investitionsintensiven Phase. Überraschend sei vor allem die starke Barmittelgenerierung. Dies stärke das Vertrauen in die Aktie, die künftige Ertragsentwicklung und die baldige Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen./rob/tih/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,83 % und einem Kurs von 76,20EUR auf Tradegate (11. November 2025, 18:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Dirk Schlamp
    Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


