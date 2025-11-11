DZ Bank hebt Fraport auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 93 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,25 % und einem Kurs von 76,50 auf Tradegate (11. November 2025, 18:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,48 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,06 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -10,10 %/+21,17 % bedeutet.