    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank hebt Fraport auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 93 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank stuft Fraport von "Halten" auf "Kaufen" hoch.
    • Fairer Wert von Fraport steigt von 70 auf 93 Euro.
    • Positiver Cashflow stärkt Vertrauen in zukünftige Erträge.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Fraport von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 70 auf 93 Euro angehoben. Das dritte Quartal habe beim Cashflow und Ergebnis positiv überrascht, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin einen Wendepunkt für den Flughafenbetreiber nach einer investitionsintensiven Phase. Überraschend sei vor allem die starke Barmittelgenerierung. Dies stärke das Vertrauen in die Aktie, die künftige Ertragsentwicklung und die baldige Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen./rob/tih/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,25 % und einem Kurs von 76,50 auf Tradegate (11. November 2025, 18:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,06 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -10,10 %/+21,17 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 93 Euro

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
