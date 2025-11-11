Dexcom - Aktie zieht deutlich an - 11.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Dexcom Aktie. Mit einer Performance von +4,90 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dexcom Aktie. Nach einem Plus von +0,29 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 50,08€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Dexcom ist ein Pionier im Bereich der kontinuierlichen Glukoseüberwachung und hebt sich durch fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit von der Konkurrenz ab.

Der Kurs der Dexcom Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -29,14 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dexcom Aktie damit um -8,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,81 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -37,96 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,37 % geändert.

Dexcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,84 % 1 Monat -13,81 % 3 Monate -29,14 % 1 Jahr -27,16 %

Informationen zur Dexcom Aktie

Es gibt 392 Mio. Dexcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,58 Mrd.EUR € wert.

Dexcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dexcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dexcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.