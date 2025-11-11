    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVodafone Group AktievorwärtsNachrichten zu Vodafone Group
    DZ BANK stuft VODAFONE auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vodafone von 100 auf 120 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Halbjahreszahlen des Telekommunikationskonzerns hätten über der Erwartung und dem Vorjahr gelegen, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank des Netznutzungsvertrags mit 1&1 stiegen die Umsätze in Deutschland. Außerdem sollte der Konzern in naher Zukunft auch in Großbritannien von Kostensynergien durch das Gemeinschaftsunternehmen VodafoneThree profitieren./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,70 % und einem Kurs von 1,092EUR auf Tradegate (11. November 2025, 19:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Matthias Volkert
    Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



