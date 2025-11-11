DZ BANK stuft VODAFONE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vodafone von 100 auf 120 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Halbjahreszahlen des Telekommunikationskonzerns hätten über der Erwartung und dem Vorjahr gelegen, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank des Netznutzungsvertrags mit 1&1 stiegen die Umsätze in Deutschland. Außerdem sollte der Konzern in naher Zukunft auch in Großbritannien von Kostensynergien durch das Gemeinschaftsunternehmen VodafoneThree profitieren./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,70 % und einem Kurs von 1,092EUR auf Tradegate (11. November 2025, 19:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

