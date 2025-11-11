Evonik Industries Aktie knickt ein - 11.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Evonik Industries Aktie. Mit einer Performance von -2,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,14 %, geht es heute bei der Evonik Industries Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Evonik Industries ist ein global führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative Lösungen für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Produktportfolio und starker F&E-Ausrichtung behauptet es sich gegen Konkurrenten wie BASF und Dow Chemical. Nachhaltigkeit und Innovation sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Evonik Industries, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -19,71 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -18,09 % verloren.

Evonik Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,76 % 1 Monat -4,16 % 3 Monate -19,71 % 1 Jahr -25,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evonik Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark negative Kursentwicklung der Evonik Industries Aktie, die durch mehrere Analystenabstufungen auf ein Allzeittief gefallen ist. Analysten von Goldman Sachs und Jefferies haben die Kursziele deutlich gesenkt, was zu Verkaufsdruck führt. Viele Investoren äußern Bedenken hinsichtlich der politischen Rahmenbedingungen und der allgemeinen Marktsituation, die eine Erholung der Aktie behindern könnten. Einige sehen die aktuellen Tiefststände als Kaufgelegenheit, während andere auf weitere Verluste warten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evonik Industries eingestellt.

Informationen zur Evonik Industries Aktie

Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,41 Mrd. € wert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 16,50 auf 11,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analystin Georgina Fraser befürchtet weiteren Preisdruck beim Tierfutter-Eiweiß Methionin, auch …

Aktien von Evonik haben am Dienstag mit 13,55 Euro so wenig gekostet wie noch nie. Der Verlust der Papiere des Spezialchemiekonzerns im Jahr 2025 schwoll damit auf 19 Prozent an. Mit Goldman Sachs und Jefferies veröffentlichten zwei …

Nach dem starken Wochenstart tut sich der Dax am Dienstag mit dem Sprung über die 24.000-Punkte-Marke erneut schwer. Gegen Mittag stand er mit 23.988 Punkten etwas darunter und verzeichnete dabei einen Zuwachs von 0,12 Prozent. Thomas Altmann, …

Evonik Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evonik Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evonik Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.